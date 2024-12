Gabriel Morelli, un nadador activo pero sin presiones

Gabriel Morelli ya no forma parte del equipo de elite de Unión, del cual se fue por algunas cuestiones que no estaban funcionando bien

Morelli tiene 30 años, es el recordman argentino estilo pecho en todas las distancias, conserva el liderazgo en el estilo y pruebas durante los últimos años, desde 2014. En un reportaje brindado a UNO Santa Fe, el nadador nacido en San Justo se refirió a su presente deportivo, y comentó que "Bien, estoy muy activo, me estve preparando para ir a competir a Chile, si bien no competí durante todo el año en Argentina, lo hice en piscina corta en un torneo chileno, y ahora no pude por alguna razón hacerlo en un larga. Ver cómo estamos, para que estamos, sabiendo que no hay grandes torneos importantes, y un proyecto nuevo está comenzando. Por lo tanto, estoy activo, disfrutando de mi tiempo, este nuevo camino dentro de la natación, que es una forma tranquila y relajada".

image.png El nadador oriundo de San Justo es uno de los nadadores más importante de nuestro país.

A cerca de los objetivos que tiene en la actualidad, indicó que "Hoy en día entreno para sentirme activo, para sentirme bien yo mismo, para empezar un nuevo proyecto, con vistas a las competencias fuertes quizas, para ver como empieza un nuevo ciclo olímpico. Por el momento vivo el día a día, y ver que depara el futuro. Me tiro a los entrenamientos y disfruto un montón y sin presiones, que es la forma de encarar hacia el nuevo proyecto".

Su retiro del equipo de elite de Unión

- ¿Por que ya no integrás el equipo de elite de Unión?

- Me fui de Unión por las relaciones personales que no iban más, sentí una falta de respeto muy grande, sentí que no se me valoró. Se podía haber hecho más, seguir en un camino, aportar al grupo, mantener la identidad de un equipo competitivo entre clubes, me apartaron siendo medallista sudamericano integrante del seleccionado, pero una cuestión de egos no permitió eso, pero no mío, sino que de las personas a cargo. Nada que involucrar al club, a la comisión directiva, y a la subcomisión, y es algo que quiero dejar bien en claro, ya que son el sostén del equipo.

- ¿Cómo fue la reacción del club ante esta medida tomada?

- La institución conmigo siempre se portó muy bien, tengo una muy buena relación, en las reuniones que tuve con la subcomisión y la gerencia no cayó bien y hasta últimas instancias que no querían mi salida, pero hubo un pase de límites en valores y respeto de parte de los que manejan el equipo que no tienen vuelta atrás, ahí fue donde está el problema más grande. También hubo mucha gente me mostró su apoyo desde mi salida, y reconoce lo que pasa. Solo queda agradecer sobre todo cuando llegué en 2015. La comisión de padres, a Carlitos Sánchez y Enrique Grassi, que fueron los primeros que me dieron una mano. El Chelo Galizzi, que es el presidente de la subcomisión, Julio Giménez, Gustavo Recce (gerente), siempre recaímos en ellos, son personas excelentes, que siempre apoyan y están presente".

image.png Morelli dio las razones que lo habrían dejado afuera del grupo de nadadores unionistas.

Un equipo que ha perdido algunos valores

Desde hace un tiempo muchos nadadores de diferentes provincias han llegado a Unión a competir, pero en la actualidad quedan muy pocos. Ante la consulta de quienes y cual es la razón para esa emigración masiva, se explicó que "no quedó nadie, salvo los que entraron ahora este año. Que entraron por los que estaban, y de esos, no queda nadie. Los que emigraron anteriormente vieron que pasó lo mismo, las condiciones no están dadas, y quedaron en el camino. Una pena, porque dejan después de haber invertido tanto de su vida personal y deportiva en la natación".

Algunos de los nadadores que dejaron el equipo de la entidad rojiblanca serían Tomás Di Paolo (espaldista campeón argentino), Nicolás De Ferrari (mariposista campeón argentino), Gian Franco Turco (subcampeón Santa fe -Coronda) , Agustín Hernández (medallista sudamericano), Federico Grabich, que ya no están activos, y hay otros que buscan una mejor salida o volverse al club de su ciudad, y al exterior, porque les salió la oportunidad, como Dante Nicola que se iría a Estados Unidos.

image.png El santafesino Morelli junto a Dante Nicola su sucesor en la especialidad pecho.

"Así como estuvo ese boom de que todos querían venir a Unión, po los que estaban, y quizás no en el mejor momento de infraestructura, ahora se ve el inverso, el boom de que todos se vuelven o se van. Y lógicamente eso es porque algo está pasando, no es casualidad. El no entender que no todos funcionan por igual, que los nadadores no tienen el mismo objetivo, los momentos, los objetivos universitarios, laborales, el no diferenciar que querer, si un equipo competitivo con proyectos sudamericanos, panamericanos, record argentinos, o querer tener un grupo de chicos que van a natación" manifestó Morelli.

También dejó en claro que "no es por la institución que no te brinda los servicios, porque en ese sentido se mejoró la pileta, los vestuarios, la inversión estuvo pero hay algo malo. Cuestión que lo he hablado con los responsables dirigenciales, y saben cual es el problema y al parecer no se puede hacer nada".

Un momento para disfrutar con tranquilidad

A cerca de como es este presente entrenando por fuera del equipo indicó que "siento que hago lo que disfruto, estoy siendo más eficiente, entreno lo que me sirve en este momento, tengo la posibilidad de entrenar en los horarios que quiero, donde quiero y con una planificación especifica. Eso fue algo que nunca se escuchó por parte del equipo, entiendo que hay metodologías, y determinadas formas, pero si vos querés que una atleta funcione tenés que escuchar y lograr que eso pase. No está en discusión la disciplina que tiene que tener un nadador, ya que en mi caso, si yno la hubiese tenido, no hubiese logrado resultados, por más talento que puedas llegar a tener".

image.png Gabriel continúa entrenando, y viene de brindar una serie de clínicas en Chile.

Gabriel es un nadador que ha tenido muchos logros y participaciones en competencias que lo han convertido en el mejor pechista de la historia de nuestro país. "Creo que la institución si valora eso, ya que la vez que tuvo que aportar y apoyar para cumplir con una planificación lo hizo. Pero viendo como fue mi salida, y la forma en que se me comunicó, el hecho de no hablar más, de cortarse un vínculo de más de nueve años con los entrenadores, está claro que todos esos antecedentes no se respetaron y no se valoró, por parte de los que manejan el equipo.".

Las razones que lo habrían alejado de Unión

En otras cuestiones, un tema clave en todo deportista de elite está en las becas, que pudo haber sido una razón por la que lo dejaron afuera del grupo de elite de Unión. "En mi caso no vivo de la beca, pero si se me presionaba de que si no entrenaba de tal manera me la sacaban. Cosa que no funciona así. Te la pueden quitar cuando no tenés resultados, no cuando tenés un bache en el entrenamiento o no estás entrenando de la mejor manera, en los periodos donde no hay competencia. Eso es un mecanismo de presión que utilizan los entrenadores, y no funciona de ese modo. Lo he hablado con los dirigentes que otorgan las becas, del Enard y la secretaría de Deportes. Las mismas te las sacan si vos no tenés resultados, y si los mantienes la continuas teniendo. No te la dan o sacan porque la decidió “Pepito”, sino porque tuviste méritos deportivos".