Gabriel Rodrigo, 3Âº en el GP de Austria de Moto 3

El piloto argentino Gabriel Rodrigo (Honda) terminó en el undécimo puesto del Gran Premio de Austria de Moto 3, que tuvo como ganador al español Albert Arenas (KTM), líder de la temporada.

Rodrigo, de 23 años, tuvo una diferencia de +2.221 segundos respecto del ganador, que llegó escoltado por el español Jaume Masia (Honda) y el británico John McPhee (Honda).

Disputadas cinco fechas de la temporada, Arenas comanda la clasificación general con 95 puntos y Rodrigo, nacido en Cataluña pero nacionalizado argentino, marcha noveno con 35.

La próxima cita del Moto 3, categoría preliminar del MotoGP, se correrá este domingo 23 en el mismo circuito austríaco: el Red Bull Ring, de la ciudad de Spielberg.

image.png El español Albert Arenas ganó el GP de Austria en Moto 3, donde el argentino Gabriel Rodrigo fue 3º.

El catalán estaba eufórico. "La última vuelta ha sido increíble, la he disfrutado muchísimo. El pie ha ido mejorando, doy las gracias a la gente de la clínica móvil. Estoy muy contento. Fue una carrera difícil, gestionando los toques. Había hachazos de pilotos que no tienen nada que perder. Me la jugué en el último sector", decía.

Y explicó lo del superhéroe. "Cada año, HJC hace una edición especial. Otro año cogí la del Capitán América. No quería más presión de la cuenta, pero al llegar el casco, me dije: 'Lo voy a elegir'", comentó en DAZN.