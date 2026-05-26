Caso Diego Román: seis años después, comienza el juicio por la muerte del niño y declararán más de 90 testigos

Dos personas llegarán al debate oral acusadas de ser responsables de la jauría que, según la Fiscalía, atacó y mató al menor de 12 años en 2019.

Comienza juicio: Se inició el debate oral por la muerte del niño Diego Román, ocurrida en 2019.

Después de varias postergaciones, este miércoles comenzará en los tribunales santafesinos el juicio por la muerte de Diego Román , el niño de 12 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un descampado de Recreo en julio de 2019, en un caso que conmocionó a toda la provincia.

El debate oral se iniciará a las 13 ante el juez Pablo Busaniche y tendrá como acusados a Iván Mercado Reyes y Norma Elena Vega , quienes llegan al proceso en libertad.

La acusación de la Fiscalía

Tanto la Fiscalía como la querella sostienen que los imputados eran responsables de una jauría de perros que, según la investigación judicial, atacó al menor y le provocó heridas mortales.

Por ese motivo, ambos serán juzgados como coautores del delito de homicidio con dolo eventual, figura que contempla los casos en los que una persona conoce el riesgo de una situación y, aun así, permite que ocurra.

La acusación está a cargo del fiscal Andrés Marchi, junto a las querellantes Lucrecia Fernández y Vanina Frutero, representantes del padre de Diego. Durante el juicio solicitarán condenas de hasta 10 años de prisión para Reyes y 8 años para Vega. De manera subsidiaria, pedirán que sean condenados por homicidio culposo.

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Un caso que conmocionó a la provincia

La desaparición de Diego y el posterior hallazgo de su cuerpo generaron una profunda conmoción en Santa Fe. Durante los primeros meses de investigación surgieron distintas hipótesis, incluso la posibilidad de que hubiera sido víctima de un homicidio cometido por personas.

macha por diego roman.jpg Una de las marchas para pedir justicia por Diego en Recreo Foto: Radio Power Max 104.5 LRM869

Sin embargo, tras numerosos estudios científicos y pericias forenses, la Fiscalía concluyó que el niño murió como consecuencia del ataque de una jauría ocurrido entre el 3 y el 4 de julio de 2019.

Según la acusación, los animales permanecían dentro de un predio rural ubicado en la zona sur de Recreo y estaban compuestos por alrededor de diez perros de distintas razas y cruzas, entre ellos un Rottweiler llamado "Tronco", varios bóxer y otros ejemplares mestizos.

Más de 90 testigos

Para el juicio fueron convocados 91 testigos, entre ellos médicos forenses, veterinarios, especialistas en comportamiento animal, agentes de la Policía de Investigaciones y personas vinculadas a la víctima.

También prestará declaración el médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien participó de la segunda autopsia realizada al cuerpo del menor.

Los estudios incorporados a la causa determinaron que Diego sufrió múltiples lesiones punzantes y desgarradoras que le provocaron una hemorragia externa fatal.

Un juicio postergado

El inicio del debate estaba previsto originalmente para el pasado 27 de marzo, pero fue suspendido por cuestiones organizativas vinculadas a la agenda de las partes y reprogramado por la Oficina de Gestión Judicial.

Finalmente, seis años después de la muerte de Diego Román, el caso comenzará a ser debatido en juicio oral, una instancia esperada por la familia del menor y por gran parte de la comunidad que durante años reclamó el esclarecimiento de lo ocurrido.