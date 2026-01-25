Uno Santa Fe | Ovación | Gaethje

Gaethje venció a Pimblett y se consagró campeón interino en la velada 324 de la UFC

El estadounidense Justin Gaethje se quedó con el título en peso ligero hasta que Topuria retome la actividad.

25 de enero 2026 · 12:50hs
Gaethje venció a Pimblett y se consagró campeón interino en la velada 324 de la UFC

El estadounidense Justin Gaethje derrotó por decisión unánime al británico Paddy Pimblett y se consagró campeón interino de peso ligero en la velada 324 de Ultimate Fighting Championship (UFC).

En el evento disputado en el T-Mobile Arena en la ciudad estadounidense de Las Vegas, el experimentado luchador de 37 años dominó ampliamente al británico de Liverpool e inició su camino hacia el triunfo quedandose con los dos primeros rounds.

Si bien Pimblett se quedó con el tercero, Gaethje selló su categórico triunfo en el cuarto asalto, exponiendo toda su experiencia dentro de la jaula.

La decisión de los jueces para la victoria Justin Gaethje

La decisión de los jueces fue unánime en las tarjetas: 48-47, 49-46 y 49-46 a favor del británico que se consagró campeón interino de peso ligero y todo indicaría que se enfrentará al campeón oficial de la categoría, el alemán nacionalizado español Ilia Topuria, que le puso un freno a su carrera por problemas personales y un proceso legal derivado de su separación matrimonial.

En este contexto, Topuria planea volver a la jaula en el segundo trimestre del año, por lo que la pelea con Gaethje por el título oficial podría darse entre abril y junio.

En las otras peleas de la cartelera principal previas a la disputa por el título interno de peso ligero, el estadounidense Sean O´Malley derrotó por decisión unánime al chino Song Yadong en peso gallo, el dominicano Waldo Cortés-Acosta le ganó por nocaut técnico al estadounidense Derrick Lewis en peso pesado mientras que los brasileños Natália y Jean Silva vencieron por la vía de las tarjetas a la estadounidense Rosa Namajunas y al británico Arnold Allen, respectivamente.

Gaethje Pimblett Las Vegas
Noticias relacionadas
cerundolo perdio con zverev y quedo eliminado del australian open

Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

Villa Dora cayó ante Rowing y este domingo se medirá con Echagüe en Paraná.

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

 Villa Dora no pudo con San Lorenzo de Almagro y cayó por 3 a 2 en Santa Fe.

San Lorenzo dio el batacazo y sorprendió a Villa Dora

Ateneo Inmaculada debutará en la autopista frente a San Lorenzo de Esperanza.

Se pone en marcha la Copa Federación 2026 con la participación de 40 clubes de Santa Fe

Lo último

El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Último Momento
El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

La tormenta invernal Fern azota a EE. UU.: se cancelaron 14.000 vuelos y hay más de 800.000 usuarios sin luz

La tormenta invernal Fern azota a EE. UU.: se cancelaron 14.000 vuelos y hay más de 800.000 usuarios sin luz

Ovación
Carignano volvió a casa y sembró identidad en la pensión de Colón ante los juveniles sabaleros

Carignano volvió a casa y sembró identidad en la pensión de Colón ante los juveniles sabaleros

Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"