Gaethje venció a Pimblett y se consagró campeón interino en la velada 324 de la UFC

El estadounidense Justin Gaethje se quedó con el título en peso ligero hasta que Topuria retome la actividad.

El estadounidense Justin Gaethje derrotó por decisión unánime al británico Paddy Pimblett y se consagró c ampeón interino de peso ligero en la velada 324 de Ultimate Fighting Championship (UFC).

En el evento disputado en el T-Mobile Arena en la ciudad estadounidense de Las Vegas, el experimentado luchador de 37 años dominó ampliamente al británico de Liverpool e inició su camino hacia el triunfo quedandose con los dos primeros rounds.

Si bien Pimblett se quedó con el tercero, Gaethje selló su categórico triunfo en el cuarto asalto, exponiendo toda su experiencia dentro de la jaula.

La decisión de los jueces para la victoria Justin Gaethje

La decisión de los jueces fue unánime en las tarjetas: 48-47, 49-46 y 49-46 a favor del británico que se consagró campeón interino de peso ligero y todo indicaría que se enfrentará al campeón oficial de la categoría, el alemán nacionalizado español Ilia Topuria, que le puso un freno a su carrera por problemas personales y un proceso legal derivado de su separación matrimonial.

En este contexto, Topuria planea volver a la jaula en el segundo trimestre del año, por lo que la pelea con Gaethje por el título oficial podría darse entre abril y junio.

En las otras peleas de la cartelera principal previas a la disputa por el título interno de peso ligero, el estadounidense Sean O´Malley derrotó por decisión unánime al chino Song Yadong en peso gallo, el dominicano Waldo Cortés-Acosta le ganó por nocaut técnico al estadounidense Derrick Lewis en peso pesado mientras que los brasileños Natália y Jean Silva vencieron por la vía de las tarjetas a la estadounidense Rosa Namajunas y al británico Arnold Allen, respectivamente.