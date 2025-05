Gallardo analizó la eliminación de River: "No fuimos creativos"

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, fue muy autocrítico tras la eliminación de River por penales frente a Platense en los cuartos de final del Torneo Apertura y reflexionó que “el equipo no pudo fluir como lo venía haciendo”.

“Tengo que reconocer dos cosas. Lo nuestro, que hoy no pudimos fluir como veníamos fluyendo. También lo otro es reconocer el trabajo que hizo el rival. Hicieron méritos para que nosotros no pudiéramos fluir como equipo y que no pudiéramos mostrar lo que veníamos haciendo”, comenzó el DT más ganador en la historia de los de Núñez.

En la misma línea, agregó: “No estuvimos finos y no pudimos ser creativos para romper ese buen trabajo de quita de espacios. Primero lo nuestro y segundo destacar lo del rival, más allá de que nosotros no estuvimos finos”. Y soltó nuevamente: “cuando los rivales hacen méritos para ganar hay que reconocerlo”.

La frustración de Gallardo por la eliminación de River

Por último, Gallardo habló de la frustración que le generó quedar afuera del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y no poder cumplir el objetivo de alzar el título, aunque se mostró optimista de cara a lo que le queda a River por delante (Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Copa Argentina y el segundo semestre del campeonato local)

“Da bronca no poder seguir y que nos corten el envión futbolístico que veníamos teniendo”, señaló. Y concluyó: “No va a quedar acá y debemos mejorar como equipo. Si se presentan partidos como los de hoy, tenemos que buscar otras herramientas para jugarlo porque el rival te genera y hay que saber jugarlos. No hay mucho más para decir del análisis del partido”.