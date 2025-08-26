Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras el empate de River frente a Lanús

Uno Santa Fe | Ovación | Gallardo

Marcelo Gallardo decidió no hablar luego de la igualdad por 1-1 de River ante Lanús, válida por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2025 · 06:56hs
El entrenador de River, Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Lanús, válido por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El cuadro granate le arrebató el triunfo en la última jugada al “Millonario” y desató la furia del director técnico, quien decidió no brindar declaraciones tras el encuentro, a pesar de que la igualdad colocó su equipo como lider del Grupo B con 12 puntos, a uno de diferencia del escolta Vélez.

Tras el gol de Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, los de Núñez no pudieron mantener la ventaja en el resultado. Rodrigo Castillo, delantero del elenco comandado por Mauricio Pellegrino, marcó el tanto del empate a los 5’ del mismo periodo.

La molestia de Marcelo Gallardo en River

Al “Muñeco” se lo vio molesto durante el desarrollo del duelo y ante una pérdida de balón por parte de Juan Fernando Quintero, el DT explotó de enojo y empujó a su ayudante de campo, Matías Biscay.

Con este resultado, River acumula nueve encuentros sin conocer la derrota en el segundo semestre, donde acumula cuatro triunfos y cinco empates. Ahora, deberá enfrentar a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, el próximo jueves desde las 21:15.

