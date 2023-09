George Ford fue clave en el triunfo de Inglaterra ante Los Pumas

"Siempre está planeado", dijo Ford. "Es una gran arma para nosotros, especialmente cuando la pelota está un poco ingobernable". "Jugamos con un hombre abajo desde el principio y tuvimos que salir con tantos puntos como fuera posible cuando teníamos posición en el campo. Nos las arreglamos para hacer eso".

Courtney Lawes, la flanker de Inglaterra, también dio crédito a los delanteros por la entrega y todo lo que lucharon. "Coley (Dan Cole) y Gengey (Ellis Genge) y Jinksy (Jamie George), los tres delanteros, increíbles", dijo.

"Creo que salimos a especular un poco en el primer tiempo, salimos a ver qué pasaba, y estos equipos en un mundial te lo hacen pagar muy caro. Creo que la roja nos terminó afectando más a nosotros que a ellos, empezamos a pensar todo el tiempo en el resultado, a mirar para arriba, en lugar de estar seguros de lo que teníamos que hacer. Estábamos convencidos de lo que teníamos que hacer, pero no lo supimos llevar al campo de juego" expresó Juan Cruz Mallía.

El full back del Jockey de Córdoba señaló que "es un problema que tenemos porque fue una preparación espectacular, y no lo pudimos trasladar a la cancha. Creo que hay que hacer mucha autocrítica, porque esto no puede volver a pasar. La verdad es que genera mucha impotencia porque se hace mucho esfuerzo para poder estar acá, y que las cosas no salgan".

Pablo Matera manifestó que "no estuvimos finos en los rucks, perdimos muchas pelotas en esa cuestión. No ganamos el contacto en el primer tiempo, no hay que buscarle mucha vuelta, creo que la cosa pasó por ahí. Inglaterra nos superó en el contacto, que fue parte de la charla en el entretiempo. No supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos, y tampoco somos el equipo que mostramos hoy".