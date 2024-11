Gerardo Martino dejó de ser el director técnico de Inter Miami

“Si uno piensa en dónde estábamos en noviembre pasado, evidentemente hay progreso en el club, no sólo en el equipo. Pero si uno considera las expectativas para los playoffs, evidentemente nos hemos quedado demasiado cortos”, había declarado el entrenador luego de la eliminación del Inter Miami de la competencia.

Fin de ciclo para Gerardo Martino en Inter Miami

A su vez, se había encargado de disculparse con los hinchas por no cumplir con el propósito que se tenía: “Estamos tristes, como hay que estar cuando había tantas expectativas y el equipo no puede cumplirlas. En esta última parte del año nos acostumbramos a lograr los objetivos planteados, pero no pudimos conseguir el más importante".

"Solo agradecimiento y disculpas por no haber podido lograr los objetivos que todos teníamos en la cabeza, tanto los de ellos como los de nosotros”, concluyó.

Durante su estadía al frente del equipo, el “Tata” ganó la Leagues Cup 2023, primer título internacional en “Las Garzas”, y la MLS Supporters´ Shield 2024. También clasificó al equipo al Mundial de Clubes 2025.

Por otro lado, consiguió sumar 74 puntos en la temporada regular. Martino es finalista del premio Sigi Schmid 2024, el cual se le entrega al mejor entrenador de la liga estadounidense.

Según informó el Insider Tom Bogert, Martino decidió dar un paso al costado por “cuestiones personales”. Desde el club estadounidense aún no salieron a confirmar la noticia, pero se espera que el día viernes se realice una conferencia de prensa junto al accionista Jorge Mas.