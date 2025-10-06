Uno Santa Fe | Ovación | Los Angeles FC

Gerardo Martino será nuevo entrenador de Los Angeles FC

Después de un 2025 sin dirigir, el rosarino Gerardo Martino asumirá en Los Angeles FC para la temporada 2026

6 de octubre 2025 · 14:59hs
Gerardo Martino es uno de los directores técnicos argentinos de mayor prestigio en el mundo, pero se encuentra sin trabajar desde su renuncia de Inter Miami a fines de 2024 luego del "fracaso" de quedar eliminado en primera instancia de los playoffs de la MLS tras quedar primero en la tabla anual.

A lo largo de este 2025 se ha mantenido sin club. No le faltaron ofertas de todos modos: fue buscado por Botafogo, último campeón de la Libertadores, y por Colo Colo, entre otros, y volvió a aparecer en la lista de candidatos para dirigir a Boca luego de la salida de Fernando Gago. En ninguno de los casos se produjo su arribo.

Sin embrago, a casi un año de su salida de las Garzas, el Tata ya habría llegado a un acuerdo de palabra para convertirse en el próximo entrenador de Los Angeles FC.

El elenco del sur de California, desde su fundación en 2014, ha sido uno de los equipos más dominantes de la Major League Soccer, consagrándose campeón en 2022 y subcampeón en 2023. Además, ganó la U.S. Open Cup en 2024 y la Supporters' Shield en 2019 y 2022, y llegó a la final de la Concachampions en 2020 y 2023, aunque la perdió ambas oportunidades.

El LAFC, hoy 4° en la Conferencia Oeste, será la tercera franquicia estadounidense que dirija el Tata Martino, tras sus pasos por Atlanta United entre 2017 y 2018, con el que fue campeón de la MLS, y por Inter Miami entre 2023 y 2024, con el que ganó la Leagues Cup y la Supporters' Shield.

