Está la preselección de Argentina para la primera ventana de Clasificatorios ante Cuba

Con vistas al comienzo de los Clasificatorios para el Mundial de Qatar 2027, la Selección Argentina tiene definida su preselección

Con vistas al comienzo de los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Qatar 2027 , la Selección Argentina tiene definida su preselección de 24 jugadores elegidos por el entrenador Pablo Prigioni y su cuerpo técnico.

Cabe destacar que estos 24 jugadores presentados son los potencialmente convocables para la ventana, a la espera de la nómina final de aquellos que comenzarán oportunamente con los entrenamientos.

• LEER MÁS: Seigorman: "Todo lo que Unión logró afuera hay que ratificarlo de local"

El primer partido ante Cuba se disputará el 27 de noviembre en La Habana (20:10), para luego viajar a Argentina y jugar el 1 de diciembre en Buenos Aires (20:05). El Estadio de Obras Sanitarias recibirá al seleccionado nacional. Ambos partidos podrán verse por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

Los Clasificatorios continuarán en 2026, con dos partidos en condición de local ante Uruguay (27/2) y Panamá (2/3). La primera fase culminará de visita ante estos mismos rivales: Uruguay (2/7) y Panamá (5/7).

La Selección Argentina llegará tras haber afrontado la AmeriCup Nicaragua 2025 con un grupo joven (24.4 años de edad promedio en el plantel), que fue de menor a mayor en la preparación y el torneo, obteniendo el Subcampeonato.

Los jugadores preseleccionados en Argentina

Aaliya, Lee

Bocca, Juan

Bolmaro, Leandro

Bordón, Dylan

Bressan, Gonzalo

Brussino, Nicolás

Caffaro, Francisco

Campazzo, Facundo

Corbalán, Gonzalo

Deck, Gabriel

Delía, Marcos

Díaz, Mateo

Fernández, Juan

Garino, Patricio

Giovanetti, Lucas

Laprovittola, Nicolás

Lema, Leonardo

Marcos, Juan Ignacio

Negrete, Alex

Redivo, Lucio

Saiz, Javier

Scala, Santiago

Vildoza, José

Vildoza, Luca

Los grupos

· Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua.

· Grupo B: Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica.

· Grupo C: Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.

· Grupo D: Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/1990791172114301009&partner=&hide_thread=false : la Preselección para la primera ventana de clasificatorios ante Cuba



Estos 24 jugadores presentados son los potencialmente convocables para la ventana, a la espera de la nómina final de aquellos que comenzarán con los entrenamientos. pic.twitter.com/75SqkqOyiU — Argentina Básquet (@cabboficial) November 18, 2025

Formato de disputa

• Habrá cuatro grupos de 4 equipos, que jugarán entre sí en partidos de ida y vuelta.

• Los 3 mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda. El grupo A y el C se unirán para formar el Grupo E. El Grupo B y el D se unirán para formar el Grupo F. Se transferirán todos los resultados, lo que significa que cada partido cuenta. Cada nación competirá contra los equipos que aún no se han enfrentado en su grupo, en partidos de ida y vuelta.

• Los 3 mejores equipos de cada grupo, junto con el cuarto mejor clasificado, avanzarán a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027.

Calendario de la Primera Ronda

• 27/11 vs Cuba (V)

• 1/12 vs Cuba (L)

• 27/2 vs Uruguay (L)

• 2/3 vs Panamá (L)

• 2/7 vs Uruguay (V)

• 5/7 vs Panamá (V)