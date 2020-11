Giannina acompañó a Diego Maradona a la clínica en Olivos

Unas 120 personas se acercaron hasta la puerta de acceso a la clínica con banderas argentinas y ataviados con camisetas del seleccionado nacional, Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, este último club en el que Maradona trabaja como DT.

El recorrido de la ambulancia que trasladó a Diego desde la clínica de La Plata a la que fue ingresado anoche fue acompañado los medios de comunicación, algunos de los cuales transmitieron en vivo el avance de la caravana hasta su legada a Olivos.

Mientras tanto, desde distintos lugares del mundo llegaron mensajes de apoyo a Diego.

Maradona fue visitado por el médico del seleccionado argentino, Donato Villani.

"Esta mañana me llamó (el presidente de AFA, Claudio) Tapia y me dijo que vaya a verlo porque quería saber de primera mano cómo estaba. Fui a la clínica Ipensa de La Plata y lo vi muy bien, entero y lúcido. Nada que ver con lo que se observó en las imágenes del partido del viernes entre Gimnasia y Patronato", indicó Villani en declaraciones televisivas.

Todo lo contrario, en cambio, manifestó acto seguido Fernando Signorini, histórico preparador físico personal de Diego.

"Lo vi muy mal, muy deteriorado, y por eso sospechaba que algo así podía pasar desde hace bastante tiempo. Me parece que fue de mal gusto haberlo llevado a la cancha de Gimnasia el día de su cumpleaños en las condiciones que estaba. No sé quiénes son los que toman las decisiones, pero me parece que hay que preservarlo de otra manera", cuestionó Signorini.

Diego Maradona salió poco después de las 18 desde La Plata hacia la Clínica Olivos, de esa localidad bonaerense, donde fue operado, habida cuenta que el neurólogo que lo intervendrá, su médico personal Leopoldo Luque, decidió realizar una interconsulta con otros cirujanos para que le realicen nuevos estudios, además de un hisopado por la pandemia de coronavirus, antes del acto quirúrgico.

Desde el círculo áulico de Maradona estiman que el hematoma subdural podría haberse provocado durante sus habituales prácticas de boxeo, o bien jugando al fútbol en el amplio parque que posee en su nueva residencia del country Campos de Roca, en el partido de Coronel Brandsen, sobre la Ruta 2, cercana al predio de Abasto donde entrena con el plantel de Gimnasia y Esgrima.