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Paredes se reunirá con Scaloni para definir su futuro en la Selección Argentina

Leandro Paredes expresó su total felicidad por el buen momento que atraviesa Boca y un tema pendiente con la Selección Argentina

28 de septiembre 2026 · 19:27hs
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Paredes se reunirá con Scaloni para definir su futuro en la Selección Argentina

Leandro Paredes expresó su total felicidad por el buen momento que atraviesa Boca luego de la remontada épica que protagonizó ante Racing, en la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina. Además, tiene un tema pendiente con la Selección Argentina.

El capitán del Xeneize se mostró ogulloso del equipo pero no se privó, además, de hacer alusión al apartado de la Selección, donde mantiene una sanción de 10 fechas que lo privará de estar en los próximos días en la ventana de amistosos que contará con la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Paredes se reunirá con Scaloni para conversar sobre la Selección Argentina

Hace algunas semanas atrás, cuando se conoció su penalización de 10 fechas en la Selección argentina, Leandro Paredes puso sobre la mesa la posibilidad de no continur visitiendo los colores de la Albiceleste.

Sin embargo, el mapa de la situación parece haberse modificado levemente ya que fue el mismo capitán de Boca quien, luego de la victoria ante Racing, aseguró que aún se siente parte del combinado nacional y que conversará con Lionel Scaloni en los próximos días.

"No hablé todavía con el entrenador, seguramente pase por el Predio a saludar, a ver cómo está todo por ahí. Obvio que me siento parte de los que están ahi, si no estuviese sancionado, estaría ahi", señaló el mediocampista.

Las sanciones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA dejaron a Leandro Paredes como el principal afectado, ya que recibió una suspensión de 10 partidos por golpear a Eric García y Gavi luego del final de la Copa del Mundo 2026 ante España. Además, el capitán de Boca fue multado económicamente con una suma de 90 mil dólares por los disturbios en la final con el elenco español.

La Selección argentina retomará los entrenamientos este lunes, luego de un fin de semana de descanso para que los futbolistas se reunieran con sus familias y viajaran a sus respectivas provincias. La Albiceleste enfrentará el próximo miércoles a Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, y luego se medirá ante Burkina Faso (3/10) y Benín (6/10) en el Monumental.

Paredes Selección Boca
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