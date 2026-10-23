Así le fue a Estudiantes cada vez que jugó la final de la Copa Libertadores

Estudiantes irá en busca de su quinto título de Copa Libertadores tras despachar por penales en el Maracaná a Flamengo

Estudiantes irá en busca de su quinto título de Copa Libertadores tras despachar por penales este jueves en el Maracaná a Flamengo , tras igualar 0-0 en los 90'. De esta manera, el equipo platense disputará por sexta ocasión en su historia la final de la Copa Libertadores, donde tiene un gran registro.

Su primera final se dio en 1968, cuando se consagró campeón luego de derrotar a Palmeiras de Brasil recién en el partido desempate por 2-0 en el Estadio Centenario de Montevideo. Previamente, había ganado 2-1 en La Plata, mientras que en Brasil cayó 3-1.

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Al año siguiente, en 1969, el Pincha volvió a consagrarse campeón de América. En aquella ocasión venció sin problemas a Nacional de Uruguay, equipo al que superó 1-0 en la ida y 2-0 en la vuelta.

En 1970, Estudiantes consiguió el tricampeonato de América al ganarle 1-0 a Peñarol de Uruguay en La Plata para luego empatar sin goles como visitante.

La racha perfecta de Estudiantes en finales de Copa Libertadores llegó a su final en 1971, cuando Nacional de Uruguay lo derrotó 2-0 en el partido decisivo luego de que ambos equipos se impusieran 1-0 cuando les tocó jugar en condición de local.

La última vez que Estudiantes jugó la final de la Copa Libertadores fue en el 2009 contra Cruzeiro de Brasil. En aquella ocasión, el Pincha, que era dirigido por Alejandro Sabella y que tenía como gran figura a su actual presidente, Juan Sebastián Verón, comenzó la serie con un empate sin goles en La Plata.

Sin embargo, en el partido de vuelta hizo historia al ganar 2-1 en Brasil con goles de Gastón "La Gata" Fernández y Mauro Boselli.

Este 28 de noviembre, Estudiantes buscará volver a conquistar América cuando se enfrente con el Palmeiras de Brasil en el Estadio Centenario.

El registro de Estudiantes de La Plata en finales de Copa Libertadores

1968:

Estudiantes (LP) 2 - 1 Palmeiras

Palmeiras 3 - 1 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 2 - 0 Palmeiras

1969:

Nacional 0 - 1 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 2 - 0 Nacional

1970:

Estudiantes (LP) 1 - 0 Peñarol

Peñarol 0 - 0 Estudiantes (LP)

1971:

Estudiantes (LP) 1 - 0 Nacional

Nacional 1 - 0 Estudiantes (LP)

Estudiantes (LP) 0 - 2 Nacional

2009:

Estudiantes (LP) 0 - 0 Cruzeiro

Cruzeiro 1 - 2 Estudiantes (LP)