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Unión, expectante y sin novedades: se acerca una fecha clave para el futuro de Cardozo

La opción de compra que tiene Belgrano por Thiago Cardozo vence el 30 de junio, pero todavía no hubo gestiones formales con Unión. Hay varios interesados en el arquero.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 11:18hs
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Unión, expectante y sin novedades: se acerca una fecha clave para el futuro de Cardozo

El futuro de Thiago Cardozo se transformó en uno de los temas que sigue con atención la dirigencia de Unión. El arquero uruguayo, una de las figuras del Belgrano campeón, atraviesa días decisivos mientras se acerca el vencimiento de la opción de compra que posee el club cordobés.

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La cláusula fue fijada en 1.200.000 dólares y expira el próximo 30 de junio. Sin embargo, hasta el momento Belgrano no aceleró las negociaciones con Unión para ejecutar esa posibilidad, pese a que públicamente sus dirigentes manifestaron el deseo de retener al guardameta.

El presidente celeste, Luis Artime, reconoció recientemente la intención de que Cardozo continúe en el club, aunque también dejó en claro que la cuestión económica representa un obstáculo importante para concretar la operación.

Una cuenta pendiente que podría entrar en escena entre Unión y Belgrano

En caso de avanzar las conversaciones, existe un detalle que podría jugar un papel relevante en la negociación entre ambas instituciones.

Unión mantiene una deuda cercana a los 200.000 dólares con Belgrano por la transferencia de Agustín Colazo, una situación que eventualmente podría utilizarse como parte de una ingeniería financiera para facilitar un acuerdo.

No obstante, por ahora no hubo llamados formales desde Córdoba hacia Santa Fe para discutir la compra del arquero, una señal que genera incertidumbre a pocos días del vencimiento de la opción.

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La situación tiene además una particularidad. Aunque Belgrano dispone de tiempo hasta el 30 de junio para hacer uso de la cláusula, Cardozo continuará ligado al club cordobés hasta el 31 de diciembre, fecha en la que finaliza el préstamo acordado con Unión.

Unión sigue atento a los movimientos del mercado

Mientras Belgrano analiza los números, otros clubes comenzaron a moverse. El arquero uruguayo despertó interés tanto en el mercado argentino como en el exterior y ya existirían ofertas concretas para quedarse con sus servicios.

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Incluso trascendió que una institución europea sigue de cerca la situación y evalúa avanzar formalmente por el guardameta, lo que podría modificar completamente el escenario.

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En Unión observan con expectativa cada movimiento. Del monto de una eventual venta de 1,2 millones de dólares, al club rojiblanco le correspondería el 65%, mientras que el porcentaje restante pertenece al propio futbolista.

Por eso, más allá de la posibilidad de que Belgrano ejerza la opción de compra, en Santa Fe saben que el mercado podría ofrecer alternativas incluso más convenientes desde lo económico.

Por ahora, el reloj sigue corriendo. Belgrano mantiene la prioridad para comprar al arquero, pero todavía no dio el paso definitivo. Y mientras el tiempo avanza, las ofertas comienzan a aparecer y el futuro de Thiago Cardozo se vuelve cada vez más incierto.

Unión Cardozo Belgrano
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