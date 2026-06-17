Empleo joven en Santa Fe: la UNL alcanzó un récord histórico de pasantías en 2025

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) consolida su rol como puente entre la formación académica y el mundo del trabajo.

La UNL fortalece el acceso al primer empleo: más de 1.000 pasantías activas y récord de inserción laboral en 2025

La transición entre la vida universitaria y el mercado laboral suele ser uno de los principales desafíos para miles de jóvenes. En ese contexto, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) afianza su estrategia de vinculación con el sector productivo y apuesta a generar oportunidades concretas para estudiantes y graduados que buscan insertarse en el mundo del trabajo.

A través de la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación y del programa Primer Empleo , la casa de estudios desarrolla herramientas destinadas a conectar la formación académica con las necesidades reales de empresas, industrias y organismos públicos de la región.

Entre los instrumentos más importantes se encuentran el Sistema de Pasantías Educativas, el Portal de Empleo UNL y una amplia oferta de capacitaciones en competencias laborales, orientadas a facilitar el acceso al primer trabajo.

UNL empleo La UNL fortalece el acceso al primer empleo: más de 1.000 pasantías activas y récord de inserción laboral en 2025

Récord de pasantías y crecimiento sostenido

Uno de los datos más destacados corresponde al programa de pasantías educativas, considerado el principal canal de inserción laboral de la universidad. Durante 2025, la UNL alcanzó un récord de 1.070 pasantías activas, permitiendo que estudiantes de distintas carreras desarrollen experiencias profesionales vinculadas con su formación.

El crecimiento también se refleja en la cantidad de convenios firmados con instituciones y empresas. Mientras que en 2018 existían 339 convenios marco vigentes, en 2025 la cifra ascendió a 580 acuerdos, consolidando una red cada vez más amplia de oportunidades para los estudiantes.

En paralelo, la recuperación posterior a la pandemia impulsó un fuerte incremento en los contratos de pasantías. Tras registrar 239 contratos en 2020, durante 2025 se concretaron 667 nuevos contratos, la cifra más alta del período analizado.

Un portal que conecta talento y oportunidades

El Portal de Empleo UNL se transformó en una herramienta central para la intermediación laboral. Actualmente cuenta con 16.213 usuarios registrados, entre los que se encuentran 8.175 estudiantes avanzados y 8.062 graduados.

Del otro lado de la plataforma participan 1.012 empresas privadas y 959 organismos públicos, que publican búsquedas laborales y perfiles profesionales requeridos.

Desde su creación, el portal registró más de 46.680 postulaciones de currículums y permitió coordinar 1.929 entrevistas laborales, consolidándose como uno de los espacios de vinculación más importantes entre la universidad y el mercado de trabajo regional.

Capacitación para afrontar los desafíos laborales

Además de la formación académica, la UNL impulsa talleres y programas destinados a fortalecer habilidades cada vez más valoradas por los empleadores.

Las capacitaciones incluyen simulaciones de entrevistas laborales, elaboración estratégica de currículums, técnicas de búsqueda de empleo, construcción de marca personal, oratoria y desarrollo de competencias comunicacionales.

"La propuesta no funciona únicamente como una ventanilla de ofertas laborales, sino como un espacio de formación integral para que los estudiantes puedan presentarse de manera efectiva ante el medio socioproductivo", explicó Carolina Donnet, coordinadora del Programa Primer Empleo.

Experiencias que reflejan el impacto

Entre quienes participan de estas iniciativas se encuentra Danilo Dastugue, estudiante de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, quien realiza una pasantía en el Ministerio de Economía de Santa Fe.

"El sistema de pasantías es una herramienta excelente porque permite tener una primera aproximación real a lo que será el empleo una vez que uno se reciba. Es una oportunidad para aplicar en la práctica conocimientos que muchas veces se adquieren de manera teórica durante la carrera", señaló.

Por su parte, Bautista García, quien se desempeñó como pasante en la empresa Gerenciar SRL, destacó el valor de la experiencia profesional y la posibilidad de compartir espacios de trabajo con estudiantes de distintas disciplinas.

"Encontré un ambiente muy amigable y enriquecedor. Además, las responsabilidades que asumimos nos permiten adquirir una práctica invaluable para nuestro futuro profesional", expresó.

Convocatoria permanente

Las herramientas de empleo de la UNL permanecen abiertas durante todo el año. Tanto estudiantes y graduados interesados en acceder a oportunidades laborales como empresas que buscan incorporar talento pueden registrarse y gestionar sus perfiles de manera online a través de los canales institucionales de la universidad.

Con estos resultados, la Universidad Nacional del Litoral reafirma su papel como un actor clave en el desarrollo regional, promoviendo la generación de empleo calificado y fortaleciendo el vínculo entre la educación superior y el sistema productivo.