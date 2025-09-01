Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Gimnasia recibirá a Atlético Tucumán, este lunes desde las 17, en La Plata, en un partido clave por la permanencia, en el marco de la fecha 7.

1 de septiembre 2025 · 07:56hs
Gimnasia La Plata y Atlético Tucumán chocan este lunes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Lobo” llega apremiado, con dos derrotas al hilo, mientras que el “Decano” viene de meterse en zona de clasificación.

Probables formaciones de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa o Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

