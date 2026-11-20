El agua alcanzó un sector donde se arrojan residuos, ubicado a la altura del kilómetro 9,5 de la Ruta Provincial 1. El río superó los 5,70 metros y se encuentra en nivel de evacuación. Vecinos y ambientalistas advierten que el predio, que había sido intervenido para su erradicación, volvió a acumular basura.

La crecida del río Paraná llegó al antiguo basural de Callejón Pintos, en San José del Rincón , y profundizó la preocupación de vecinos y ambientalistas por la situación ambiental de la ciudad. El agua alcanzó un sector donde se arrojan residuos, ubicado a la altura del kilómetro 9,5 de la Ruta Provincial 1, en un contexto en el que el río superó los 5,70 metros y se encuentra en nivel de evacuación.

El escenario vuelve a poner en discusión la disposición de residuos sólidos urbanos en la localidad y la falta de una solución definitiva para evitar la formación de basurales a cielo abierto. El predio de Callejón Pintos había sido intervenido con el objetivo de erradicarlo, debido a que se encuentra en una zona baja y fuera del anillo de defensa hídrica. Sin embargo, nuevamente presenta una importante acumulación de basura y ahora también registra el avance del agua.

Al respecto, Julieta Di Filippo, docente y especialista en ambiente, advirtió sobre la reaparición de residuos en el lugar y recordó que la decisión de avanzar con su erradicación estuvo vinculada precisamente con las características del terreno y su exposición ante las crecidas.

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“Han visto cómo otra vez el viejo basural de Callejón Pintos está nuevamente con mucha basura y agua que llega por la crecida del río, ya que está ubicado en una zona baja, y es por eso que en su momento se había tomado la decisión de erradicarlo”, explicó.

La especialista remarcó que el sector se encuentra fuera del anillo de defensa y que no es necesario que el Paraná alcance niveles extraordinarios para que comiencen las complicaciones. “Solamente con cinco metros que se marque en Santa Fe, ya eso empieza a tener agua. No necesitamos llegar al punto de evacuación”, había advertido.

La falta de recolección favoreció la reaparición del basural

Para Di Filippo, uno de los factores que explican la acumulación de residuos en Callejón Pintos es la falta de continuidad y eficiencia del servicio de recolección municipal. Según señaló, ante las dificultades para disponer de la basura, algunos vecinos volvieron a utilizar el antiguo predio, reproduciendo una práctica que se buscaba erradicar.

“Lo que sucedió en Pintos es lo siguiente: mucha gente, al no tener un sistema eficiente de lo que era la recolección diaria municipal, empieza a llevar sus residuos allá porque es un hábito”, sostuvo en Telefe Santa Fe.

El problema, remarcó, no se resuelve únicamente con intervenciones puntuales o tareas de limpieza. Para evitar que los residuos vuelvan a acumularse, consideró necesario garantizar un servicio regular, establecer controles y sostener políticas de educación ambiental.

En ese sentido, insistió en que la generación de basura es una actividad cotidiana que no se detiene durante una emergencia hídrica. “¿Por qué estamos preocupados en Rincón? Porque la basura es diaria. Porque se haya limpiado una parte, no quiere decir que no se vaya a volver a ensuciar”, expresó.

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Otro basural con quemas junto a la Ruta Provincial 1

La preocupación ambiental también alcanza a otro predio municipal ubicado detrás de la estación transformadora de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), a menos de 150 metros de la Ruta Provincial 1. Allí funciona un basural a cielo abierto en un terreno donde estaba proyectada una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos para el Consorcio GIRSU de la Costa.

Di Filippo cuestionó que la infraestructura nunca se haya concretado y sostuvo que el lugar debería estar destinado al tratamiento de los residuos de San José del Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines.

“Esto no debería haber existido, porque acá debería estar una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos, como ya se venía trabajando hace muchos años”, afirmó.

Además, denunció que continúan las quemas de residuos, que generan columnas de humo y afectan la circulación por la ruta. “Detrás mío sigue la humareda. Ayer, imposible transitar por la ruta 1 a esta altura del día y de la mañana, porque las quemas siguen”, describió.

El reclamo por recuperar el reciclaje y la planta de transferencia

La especialista vinculó la reaparición de los basurales con el retroceso de las políticas de separación en origen, compostaje y recuperación de materiales reciclables.

“Lo peor que nos pudo pasar como rinconeros es haber dejado de hacer compostaje, dejar de separar los residuos sólidos urbanos, es decir, la porción reciclable que tenemos”, cuestionó.

En ese contexto, destacó que todavía hay una cooperativa en funcionamiento y otra en formación que continúan trabajando en la recuperación de materiales, aunque consideró que necesitan mejores condiciones e infraestructura para desarrollar su actividad.

El proyecto original de la planta de transferencia contemplaba precisamente la incorporación de organizaciones y asociaciones de la comunidad a un sistema de gestión integral de residuos.

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“Está todo presentado como proyecto, hasta el último tornillo que hay que colocar”, señaló Di Filippo, al insistir en la necesidad de avanzar con una iniciativa que permita ordenar la disposición de la basura y evitar la formación de nuevos basurales.

Mientras el río Paraná supera los 5,70 metros y se mantiene en nivel de evacuación, el avance del agua sobre el antiguo basural de Callejón Pintos vuelve a exponer las consecuencias de un problema ambiental que continúa sin resolverse en San José del Rincón. El reclamo de vecinos y ambientalistas apunta a recuperar una política sostenida de gestión de residuos que impida que los predios erradicados vuelvan a convertirse en basurales a cielo abierto.