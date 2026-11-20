Aunque la mora bancaria en Santa Fe se mantiene por debajo del promedio nacional, aumentan los atrasos en el comercio y el agro. Un informe del Centro de Estudios DEMOS advierte sobre las dificultades financieras de las empresas y el deterioro de la cadena de pagos.

La situación financiera de las empresas de Santa Fe muestra señales de deterioro que van más allá de los indicadores tradicionales de endeudamiento bancario. Aunque la provincia registra una mora inferior a la media nacional, crecen los atrasos en el comercio y el sector agropecuario, se multiplican los concursos preventivos y aumenta la tensión en la cadena de pagos.

El diagnóstico surge del último informe de Ideas en la Mira, elaborado por el Centro de Estudios DEMOS y titulado “Lo que la mora no muestra. Tensión financiera de las empresas en Santa Fe”. El trabajo, a cargo de la economista Florencia Camusso, analiza cuánto crédito recibe el sector productivo, cuáles son sus principales fuentes de financiamiento, qué tasas enfrenta y cómo evoluciona la calidad de las carteras.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la mora bancaria no alcanza para dimensionar las dificultades que atraviesan las firmas. En un contexto de actividad económica debilitada, el crédito dejó de utilizarse principalmente para financiar inversiones y expansión y pasó a cumplir un papel central en el sostenimiento de los gastos cotidianos.

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Una economía que pierde impulso

El deterioro financiero se produce en un escenario de retracción de la actividad. A nivel nacional, la economía cayó un 2,9% mensual en julio y quedó un 4,1% por debajo del nivel de diciembre. Entre los sectores más afectados se encontraron el comercio, con una baja interanual del 5,1%; la industria, con un retroceso del 4,6%, y la construcción, con una caída del 3,3%.

En Santa Fe, el Índice Compuesto de Actividad Económica (ICASFE) de la Bolsa de Comercio cerró el primer semestre de 2026 con una contracción del 0,7%. A ese escenario se sumó la pérdida de unos 5.500 puestos de trabajo privados registrados respecto de diciembre.

Con menos ventas y una actividad que no logra recuperar dinamismo, las empresas necesitan sostener durante más tiempo sus inventarios y cuentas por cobrar. Esa situación incrementa las necesidades de financiamiento y dificulta el cumplimiento de los compromisos comerciales.

Más crédito, pero con tasas elevadas

A junio de 2026, los préstamos otorgados por entidades financieras radicadas en Santa Fe alcanzaron los $10,7 billones, equivalentes al 7,4% del total nacional. Durante el segundo trimestre, el financiamiento creció un 5% en términos reales, por encima del incremento del 3,2% registrado a nivel país.

El estudio también destaca el peso del sector productivo en la cartera provincial: el 24,7% de los préstamos se destinó a financiar la producción primaria, frente al 15,8% del promedio nacional. Además, el 34% de los créditos está denominado en dólares, mientras que en el conjunto del país esa proporción alcanza el 25%.

Sin embargo, el mayor volumen de financiamiento convive con un costo elevado. En junio, la tasa promedio de los préstamos en pesos llegó al 51% nominal anual. Una vez descontada la inflación, el costo real rondó el 31% anual, un nivel que representa una carga importante para las empresas que necesitan crédito para sostener su capital de trabajo.

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A las dificultades por las tasas se suma el acceso al financiamiento. Según la Encuesta de Empresas del Banco Mundial de 2026, la mitad de las pequeñas y medianas empresas argentinas no solicita préstamos debido a condiciones desfavorables vinculadas con las tasas de interés, las garantías exigidas o los trámites.

La mora bancaria no refleja toda la deuda empresarial

Uno de los puntos centrales del informe es la diferencia entre los indicadores de mora bancaria y las dificultades financieras que se manifiestan en otros compromisos comerciales.

En Santa Fe, el 7,5% de la cartera de préstamos registraba atrasos superiores a los 30 días, dos puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Sin embargo, el incumplimiento aumentó en actividades clave: en el comercio pasó del 4,9% al 6,6%, mientras que en el agro subió del 4,7% al 5,6%.

Según el análisis de DEMOS, una parte de esa tensión se traslada desde los hogares hacia las empresas que les venden bienes y servicios. Cuando los consumidores demoran sus pagos, los comercios también enfrentan dificultades para cumplir con sus propios compromisos.

Además, el indicador bancario tiene una limitación: solo registra los atrasos de quienes mantienen deudas con entidades financieras. Frente a una situación de falta de liquidez, muchas empresas priorizan el pago de los bancos para evitar quedar registradas en la Central de Deudores y postergan otras obligaciones, como las facturas de proveedores y los compromisos fiscales.

De esta manera, parte del deterioro financiero queda fuera de las estadísticas tradicionales de mora y aparece primero en la cadena de pagos.

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Santa Fe concentra el crédito no bancario al agro

Otro aspecto que destaca el informe es la fuerte concentración del financiamiento no bancario destinado al sector agropecuario. Santa Fe reúne el 95% del crédito que las entidades financieras no bancarias otorgan al agro argentino.

Esa cartera está orientada principalmente a la producción primaria, que concentra el 82% de los préstamos, y tiene una marcada exposición al dólar: el 87% está denominado en moneda extranjera.

Esta composición genera una vulnerabilidad particular, ya que la capacidad de pago de las empresas depende de factores como el resultado de la cosecha, los precios internacionales y el tipo de cambio. El riesgo es mayor para aquellas firmas que toman deuda en dólares, pero generan sus ingresos principalmente en pesos.

Los concursos preventivos crecieron un 169%

Las dificultades financieras también se reflejan en los registros judiciales. Entre febrero y agosto de 2026 ingresaron en Santa Fe 234 concursos y acuerdos preventivos, frente a los 87 contabilizados durante el mismo período de 2025. Esto representa un incremento interanual del 169%.

La cifra ya supera los registros de cualquier año completo desde 2020 y constituye una señal del aumento de las empresas que buscan reestructurar sus compromisos para evitar el cierre de sus actividades.

Los concursos preventivos son una herramienta legal que permite a las firmas negociar con sus acreedores y reorganizar sus deudas mientras intentan continuar funcionando. Su crecimiento contrasta con una mora bancaria empresarial que todavía se mantiene por debajo de la media nacional.

Por otra parte, las quiebras también registraron un incremento: en la ciudad de Santa Fe aumentaron un 77%. No obstante, el informe advierte que estos procedimientos corresponden principalmente a hogares que recurren a la Justicia para ordenar sus deudas, por lo que no deben interpretarse como un indicador exclusivo de la situación de las empresas.

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Tres tensiones que condicionan el escenario

De cara a los próximos meses, el informe de DEMOS identifica tres factores centrales para seguir la evolución financiera del sector productivo: la distancia entre la mora bancaria y los problemas en la cadena de pagos; el costo y las restricciones para acceder al crédito, y la exposición del agro a las deudas dolarizadas en una economía cuyos ingresos se generan mayoritariamente en pesos.

El diagnóstico advierte que, si la actividad económica no logra recuperarse, las dificultades que actualmente se manifiestan en los atrasos comerciales y en el aumento de los concursos preventivos podrían trasladarse progresivamente al sistema financiero.

Así, aunque los indicadores bancarios todavía muestran una situación relativamente más favorable que la del promedio nacional, el endeudamiento empresarial en Santa Fe presenta señales de tensión que exceden los registros habituales y ponen en evidencia las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las empresas.