El Apache anunció oficialmente que el campeón del mundo participará de su partido homenaje, que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en La Bombonera.

Carlos Tevez tendrá un invitado de lujo en su despedida del fútbol profesional. A través de las redes sociales oficiales del evento, se confirmó que Lionel Messi participará del encuentro homenaje que se realizará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera, donde el Apache volverá a reunirse con grandes figuras que lo acompañaron durante diferentes etapas de su carrera deportiva.

Lionel Messi será protagonista de una noche especial para Tevez

Si bien el exdelantero de Boca había adelantado la noticia semanas atrás durante una conversación con Rio Ferdinand, su antiguo compañero en Manchester United, este jueves llegó la confirmación oficial.

La organización del evento presentó al rosarino mediante una publicación en la que destacó sus conquistas con la Selección Argentina, sus ocho Balones de Oro y su extraordinaria trayectoria internacional.

"Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡Leo Messi, La Bombonera te espera!", expresaron desde la cuenta oficial del partido homenaje.

De esta manera, el campeón del mundo se suma a una celebración que promete reunir a importantes personalidades del fútbol nacional e internacional, entre ellas el propio Ferdinand.

El reencuentro de dos grandes figuras del fútbol argentino

Messi y Tevez compartieron durante varios años el plantel de la Selección Argentina y fueron protagonistas de diferentes competencias internacionales.

Ambos participaron de los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de las ediciones de la Copa América de 2007, 2011 y 2015.

Ahora, lejos de aquellos compromisos con la camiseta albiceleste, volverán a compartir un campo de juego en una jornada cargada de recuerdos y emociones.

La presencia de Messi le otorgará un atractivo especial a la despedida de Tevez, quien tendrá la posibilidad de reencontrarse con los hinchas xeneizes en el escenario donde construyó buena parte de su historia futbolística.

La Bombonera se prepara para recibir nuevamente al astro rosarino y rendirle homenaje a uno de los grandes referentes de la historia reciente de Boca.