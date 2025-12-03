Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes, donde se definirán los grupos que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México

3 de diciembre 2025 · 16:58hs
Las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes, donde se definirán los grupos y los cuadros para el certamen que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México. Por su rol de organizadores, tanto México como Estados Unidos y Canadá ya saben en qué grupo estarán.

Las sedes del Mundial

México dirá presente en el Grupo A y jugará dos de sus partidos correspondientes a la fase de grupos en el Estadio Azteca y el restante en el Estadio Chivas.

Canadá estará en el Grupo B y disputará todos sus encuentros en sus tierras, ya que dos de ellos serán en Vancouver y el restante en Toronto.

Por último, Estados Unidos será cabeza de serie en el Grupo D y jugará dos veces en el SoFi Stadium de Los Ángeles y el otro en el Lumen Field de Seattle.

• LEER MÁS: Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Esta será la tercera vez que México sea sede de un Mundial, lo que marcará un récord nunca antes visto. Las dos ediciones que jugó como local, en 1970 y 1986, redondeó sus mejores actuaciones al llegar hasta los cuartos de final.

Estados Unidos, por su parte, solo fue organizador en 1994, alcanzando los cuartos de final, mientras que Canadá albergará la cita máxima del fútbol por primera vez en su historia.

En lo que respecta al desarrollo del Mundial, la mayoría de los encuentros se disputarán en Estados Unidos, cuyos estadios serán el MetLife de Nueva Jersey (allí se jugará la final), el SoFi de California y el Levi´s, el Arrowhead de Missouri, el Mercedes-Benz de Atlanta, el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el Hard Rock de Miami, el Lumen Field de Washington, el Gillette de Massachusetts y los NRG y AT&T de Texas.

México, por su parte, contará con el Estadio Azteca, que se encuentra ubicado en su capital, el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey.

Por último, en Canadá se jugarán partidos en el Estadio BC Place de Vancouver y en el BMO Field de Toronto. El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

Mundial sedes sorteo
Noticias relacionadas
Lisandro Martínez pudo recuperar después de varias horas su cuenta de Instagram que había sido jaqueada.

Lisandro Martínez volvió tras nueve meses lesionado: ¿Cómo llegaría al Mundial?

historico: argentina derroto a egipto en el mundial de handball femenino y paso la primera ronda

Histórico: Argentina derrotó a Egipto en el Mundial de handball femenino y pasó la primera ronda

Los Pumas conocen sus rivales de la Copa del Mundo de Australia 2027.

Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027

Argentina goleó 4 a 1 a Colombia y está en semifinales.

Argentina le ganó a Colombia y clasificó a las semifinales del Mundial femenino

Lo último

Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

El Apertura de la Liga Femenina continúa con los cuadrangulares

El Apertura de la Liga Femenina continúa con los cuadrangulares

Último Momento
Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

El Apertura de la Liga Femenina continúa con los cuadrangulares

El Apertura de la Liga Femenina continúa con los cuadrangulares

Alpine anunció la fecha de presentación del nuevo auto que tendrá Colapinto

Alpine anunció la fecha de presentación del nuevo auto que tendrá Colapinto

Alonso asumió en Colón con un diagnóstico crudo y avisó: No le damos la llave a nadie

Alonso asumió en Colón con un diagnóstico crudo y avisó: "No le damos la llave a nadie"

Ovación
Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

¿La continuidad de Minella, en jaque con la asunción de Alonso?

¿La continuidad de Minella, en jaque con la asunción de Alonso?

¿Potable? En La Plata vinculan a Eric Meza con Colón

¿Potable? En La Plata vinculan a Eric Meza con Colón

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Se cumplió un mes del allanamiento a la casa de Cristian Tarragona: cómo avanza la causa

Se cumplió un mes del allanamiento a la casa de Cristian Tarragona: cómo avanza la causa

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"