Las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes, donde se definirán los grupos y los cuadros para el certamen que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México. Por su rol de organizadores, tanto México como Estados Unidos y Canadá ya saben en qué grupo estarán.

México dirá presente en el Grupo A y jugará dos de sus partidos correspondientes a la fase de grupos en el Estadio Azteca y el restante en el Estadio Chivas.

Canadá estará en el Grupo B y disputará todos sus encuentros en sus tierras, ya que dos de ellos serán en Vancouver y el restante en Toronto.

Por último, Estados Unidos será cabeza de serie en el Grupo D y jugará dos veces en el SoFi Stadium de Los Ángeles y el otro en el Lumen Field de Seattle.

Esta será la tercera vez que México sea sede de un Mundial, lo que marcará un récord nunca antes visto. Las dos ediciones que jugó como local, en 1970 y 1986, redondeó sus mejores actuaciones al llegar hasta los cuartos de final.

Estados Unidos, por su parte, solo fue organizador en 1994, alcanzando los cuartos de final, mientras que Canadá albergará la cita máxima del fútbol por primera vez en su historia.

En lo que respecta al desarrollo del Mundial, la mayoría de los encuentros se disputarán en Estados Unidos, cuyos estadios serán el MetLife de Nueva Jersey (allí se jugará la final), el SoFi de California y el Levi´s, el Arrowhead de Missouri, el Mercedes-Benz de Atlanta, el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el Hard Rock de Miami, el Lumen Field de Washington, el Gillette de Massachusetts y los NRG y AT&T de Texas.

México, por su parte, contará con el Estadio Azteca, que se encuentra ubicado en su capital, el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey.

Por último, en Canadá se jugarán partidos en el Estadio BC Place de Vancouver y en el BMO Field de Toronto. El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.