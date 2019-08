Grassi finalizó cuarto en 100 metros mariposa

Santiago Grassi fue cuarto en la final de los 100 metros mariposa, con un registro de 52 segundos y 15 centésimas (en la clasificación había marcado 51:92, el segundo mejor tiempo). En esa prueba los medallistas fueron el estadounidense Thomas Shields (oro, 51:59), el guatemalteco Luis Martínez (plata, 51:63) y el brasilero Vinicius Moreira (bronce, 51:88).

"Estoy muy triste, no entiendo que pasó, no era lo que había planeado, y para lo que entrené. Necesito en las próximas horas olvidarme, y seguir adelante porque no puedo quedarme con esto" señaló el nadador santafesino formado en el Club Atlético Unión.

En los primeros cincuenta parecía que iba bien, pero después los demás levantaron, y sobre ello expresó que "no se que pasó, me sentí bien durante la carrera, se que me quedó una vuelta larga, pero después no se que sucedió. Estaba bien, me sentía bien, supongo que al final los chicos terminaron mejor que yo, pero bajé el nivel del tiempo".

Vale destacar que Grassi había logrado en la serie marca A en los 100 metros mariposa con lo que había logrado la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la serie 3 de la clasificación marcó 51s92/100, aunque luego a la noche no pudo repetir es buena performance e hizo 52s15/100.

Más detalles

En la final de los 200m espalda, Andrea Berrino terminó quinta, con 2:12:71 (2:13:68 en la clasificación) y Florencia Perotti, séptima, con 2:16:75 (2:16:67). Al podio subieron las estadounidenses Alexandra Walsh (oro, 2:08:30) e Isabelle Stadden (plata, 2:08:39) y la canadiense Mackenzie Glover (bronce, 2:10:95).

En la posta 4X100m libre mixto, Guido Buscaglia-Federico Grabich-Andrea Berrino- Delfina Pignatiello terminaron quintos, con 3:34:87 (por la mañana, en la clasificación, Lautaro Rodríguez-Andrea Berrino- Macarena Ceballos-Guido Buscaglia habían marcado 3:39:57). El oro fue para Estados Unidos (3:24:84), la plata para Brasil (3:25:97) y el bronce para México (3:31:36).

natacion 1.jpg

Roberto Strelkov ganó la final B de los 100m mariposa, con un tiempo de 54:04, mejorando el que hizo en su serie clasificatoria por la mañana (54:18 para terminar tercero). Agustín Hernández fue quinto en la final B de los 200 metros espalda, con 2:05:52 (2:04:93 para ubicarse quinto en su serie).

Federico Grabich había terminado tercero en su serie clasificatoria de los 200 metros libres, con un tiempo de 1:50:83, lo que lo dejó fuera de la final A, pero con el primer registro para la final B. Sin embargo, decidió no participar en ella para llegar mejor preparado a las otras pruebas que lo esperan.

Lo que viene

En la presente jornada de jueves, la natación tendrá mucha actividad, desde las 13.10. En 100m libre, competirá el marplatense Guido Buscaglia, mientras que en 100m libre, lo hará Federico Grabich de Casilda. En 200m pecho, lo hará la santafesina Julia Sebastián (13.16), y la cordobesa Macarena Ceballos, lo hará en 200m pecho (13.26).

En 200m pecho participará el sanjustino Gabriel Morelli (13.31), Andrea Berrino de Río Tercero lo hará en 100m espalda (13.49), el neuquino Agustín Hernández nadará en 100m espalda (13.56), y Delfina Pignatello lo hará en 800m libre final (00.03).