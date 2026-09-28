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Unión quiere dar vuelta la página y recuperar terreno ante Boca

El Tatengue retomó los entrenamientos luego del amistoso ante Ben Hur y ya prepara la visita del viernes a La Bombonera, donde buscará volver al triunfo.

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 16:23hs
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Unión quiere dar vuelta la página y recuperar terreno ante Boca

Unión dejó atrás el amistoso ante Ben Hur y volvió este lunes a los entrenamientos con la cabeza puesta en uno de los compromisos más exigentes del Clausura. El equipo de Leonardo Madelón visitará a Boca el viernes desde las 21.30, con la necesidad de reaccionar después de dos derrotas consecutivas que complicaron su situación en la pelea por los playoffs.

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El Tatengue necesita volver a sumar

El conjunto santafesino llega a este partido después de los golpes recibidos ante Talleres e Independiente, resultados que hicieron que perdiera parte del terreno que había conseguido durante el campeonato.

Ahora, Unión aparece a tres puntos de Newell's, que actualmente ocupa el último puesto de clasificación a la siguiente instancia. Por eso, el duelo en La Bombonera puede representar una oportunidad importante para recuperar confianza y volver a meterse de lleno en la pelea.

Del otro lado estará un Boca que atraviesa un presente diferente. El Xeneize acumula dos victorias consecutivas en el Clausura, frente a Central Córdoba y San Lorenzo, y además llega con el envión de haber eliminado a Racing de la Copa Argentina en un partido que tuvo una remontada en el tramo final.

Para Madelón, al menos, existe una certeza positiva: tendrá prácticamente a todo el plantel disponible para preparar el encuentro.

La única situación que genera atención es la de Emilio Giaccone, quien arrastra una molestia en un tobillo y no participó del amistoso frente a Ben Hur. En principio, el mediocampista llegaría en condiciones para estar a disposición el viernes.

Malcorra pide pista en la formación

El entrenador todavía tiene varios entrenamientos por delante para definir el equipo, aunque la intención inicial sería no modificar demasiado la estructura que utilizó ante Independiente.

Uno de los nombres que aparece con fuerza para recuperar protagonismo es Ignacio Malcorra. El experimentado mediocampista es una de las principales alternativas que maneja Madelón y podría ingresar en lugar de Brahian Cuello.

Pero no es la única posibilidad que analiza el DT. También existe la chance de que Julián Palacios deje su lugar para permitir el ingreso de Malcorra o Mauro Luna Diale, dependiendo de la idea que finalmente pretenda implementar el entrenador.

Incluso se contempla una variante más ofensiva, con la posibilidad de modificar la estructura del ataque y que Cristian Tarragona quede como único delantero, acompañado por alguno de los futbolistas que hoy aparecen como alternativas.

Más allá de los nombres, Madelón mantendría como punto de partida el 4-4-2, una estructura que viene utilizando como base desde su regreso al club.

Unión tendrá varios días para terminar de definir la formación y ajustar detalles antes de viajar a Buenos Aires. La misión está clara: dar vuelta la página, recuperar regularidad y volver a sumar en un escenario de máxima exigencia como La Bombonera.

Unión
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