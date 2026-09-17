Boca y Vélez deberán esperar: la AFA postergó el fallo por la polémica de Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina aguardará la presentación de Boca antes de resolver el reclamo de Vélez por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido.

La definición sobre quién enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina deberá esperar. El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió postergar su resolución sobre el reclamo de Vélez contra Boca por la presencia de seis futbolistas extranjeros en la planilla. El Xeneize deberá presentar primero su descargo antes de conocer el fallo definitivo.

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Boca prepara su defensa ante el reclamo

El planteo de Vélez surgió luego del encuentro que ambos equipos disputaron por los octavos de final, donde Boca incluyó seis extranjeros entre los jugadores anotados para el partido. El Fortín considera que esa situación representa una infracción reglamentaria y solicitó que se le otorgue la clasificación.

La defensa de Boca sostiene que se trató de una equivocación administrativa y que, por ese motivo, la consecuencia debería limitarse a una sanción económica o un apercibimiento. Además, el futbolista paraguayo involucrado no ingresó al campo de juego, por lo que desde el club entienden que no existió una ventaja deportiva.

Racing espera por su rival

Mientras la AFA analiza el caso, Racing ya tiene establecido cuándo disputará los cuartos de final. La Academia jugará el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito, aunque todavía no conoce quién estará enfrente.

Si el Tribunal de Disciplina acepta el reclamo presentado por Vélez, el conjunto de Liniers será el rival de Racing. En cambio, si el planteo es rechazado, Boca continuará en la competencia después de haber conseguido la clasificación ante Vélez mediante los penales, tras igualar 0-0 durante los 90 minutos.

La resolución, que inicialmente se esperaba para esta semana, quedará para la próxima una vez que el Xeneize presente formalmente su descargo