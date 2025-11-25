Gustavo Costas, después de eliminar a River: "Estos chicos dan vuelta la historia"

El DT se mostró contento y emocionado luego del agónico triunfo de Racing por el Torneo Clausura.

El entrenador Gustavo Costas, con su alegría habitual tras cada victoria, valoró que sus dirigidos “se juegan la vida”, después del triunfo de Racing ante River por 3-2, que le dio acceso a los cuartos de final del Torneo Clausura.

El DT se quedó con que sus jugadores “lo ganaron con el corazón y con el alma”, y no dudó en que el triunfo “es todo de ellos”.

Con el triunfo agónico ante el “Millonario”, Racing se metió en cuartos de final del Clausura, instancia en la que se medirá con quien gane entre Lanús y Tigre.

Gustavo Costas sacó pecho por los jugadores de Racing

Con la alegría propia de un triunfo tan importante e inolvidable como el que consiguió ante el conjunto de Marcelo Gallardo, Costas le agradeció a los jugadores y reconoció: “Podemos jugar bien o mal, pero estos pibes se juegan la vida”.

Su gratitud habitual se justificó con los sacrificios que comentó que tuvieron que hacer sus jugadores, empezando con que al defensor Santiago Sosa, icono de este Racing que tuvo que jugar con una mascara protectora debido a una fractura en el maxilar, “hay que hacerle 10 estatuas”, valorando también que hayan podido jugar el defensor Gastón Martirena y los volantes Juan Nardoni y Duván Vergara, que llegaban golpeados.

Por último, el histórico entrenador del conjunto de Avellaneda admitió “pensé que nos ganaban con la camiseta, pero estos chicos dan vuelta la historia” y sentenció asegurando que van a ir “a buscar el campeonato”.