Gustavo Costas renovó su contrato con Racing hasta 2028

Este sábado se confirmó la renovación de Gustavo Costas como entrenador de Racing . El experimentado entrenador extendió su contrato hasta diciembre de 2028 , lo que le da tres temporadas más al mando del plantel profesional de la Academia.

El aviso se da apenas unos días después de que el entrenador diera su mensaje navideño a los hinchas del equipo de Avellaneda. Además, el club se aseguró un entrenador hasta el final del mandato del actual presidente de la institución, Diego Milito.

En sus redes sociales, la institución de Avellaneda realizó una publicación en la que reveló la novedad. “Gustavo Costas 2028. El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años. Seguimos todos juntos, seguimos por todo” expresa el mensaje.

Dicha publicación está acompañada por una fotografía que incluye a Costas, Milito, al director deportivo Sebastián Saja y a ayudante de campo y preparador físico del equipo, Gonzalo y Federico Costas (hijos del técnico).

Tras la confirmación, el técnico habló sobre su continuidad: “Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza del club”, señaló.

“Jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide”, cerró.

Milito también habló al respecto de la consolidación del proyecto: “Reafirmamos un camino que le ha hecho a Racing un crecimiento evidente. Gustavo (Costas) ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”, valoró.