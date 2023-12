Se conoció el fixture de la Copa de la Liga sin Colón y con Unión con "nuevo clásico"

Se dio a conocer el fixture de la Copa de la Liga, que no tiene incluido a Colón (espera el fallo de AFA), y en el cual Unión tiene nuevo clásico.

Por lo que se estaba informando desde Buenos Aires, el fixture de la Primera Nacional no se iba a brindar hasta que el Tribunal de Disciplina de la AFA no fallara en torno al reclamo de Colón, pero la Liga Profesional se adelantó, en lo que sería una clara muestra que no correrá el reclamo de los dirigentes sabaleros y tampoco la reformulación del campeonato.