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El tiempo en Santa Fe: lluvias débiles el viernes y descenso de temperatura durante el fin de semana

El tiempo en Santa Fe comienza a cambiar: este jueves tendrá una máxima de 23°, pero desde la noche ingresará aire frío y podrían llegar lluvias débiles y lloviznas durante el viernes. El fin de semana será más fresco, con mínimas que podrían llegar a 6°

10 de septiembre 2026 · 07:46hs
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El tiempo en Santa Fe: lluvias débiles el viernes y descenso de temperatura durante el fin de semana

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada alga nublada, fresca y con una temperatura de 11.8º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que las condiciones comienzan a inestabilizarse lenta y gradualmente debido a como se configuran las masas de aire en la región. Esta situación genera que se mantenga al igual que ayer la oscilación entre cielo mayormente despejado y parcial nublado a nublado, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche, donde comenzaría a imponerse el ingreso de la masa de aire frío. Debido a ello, durante la jornada de mañana, podrían observarse algunos eventos de lluvias débiles y dispersas o lloviznas, mientras que partir del día sábado las condiciones deberían mejorar con descenso gradual de las temperaturas.

Viernes cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche con condiciones algo inestables a relativamente estables con posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 13º y suave descenso de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste.

En tanto el fin de semana se espera un sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad, condiciones estables y alguna posibilidad posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en descenso de las mínimas, 8º y suave descenso de las máximas, 18º. Vientos moderados del sector sur/sureste.

Por último domingo con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 6º y poco cambio de las máximas, 19º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe tiempo Temperaturas lluvias
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