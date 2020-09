Huracán: Andrés Chávez dio positivo de coronavirus

Desde la vuelta a los entrenamientos el 11 de agosto Huracán no había tenido bajas por coronavirus. Sólo Diego Mendoza, quien regresaba de su préstamo del Ibiza del ascenso español, dio positivo y no llegó siquiera a reincorporarse al plantel. Luego de nuevos hisopados al plantel, el viernes, se detectó que Andrés Chávez se contagió y quedará aislado dos semanas. Por el momento, el delantero no presenta síntomas. Este lunes el Globo arrancará con los entrenamientos en doble turno y el Negro se perderá de los trabajos más intensos de la pretemporada con vistas al regreso del fútbol.

image.png Andrés Chávez arrojó positivo para coronavirus en los testeos que se realizaron en Huracán.

"El profesional está asintomático, permanecerá aislado durante 10 días tal como lo recomiendan los profesionales de infectología", marca el comunicado del Globo. Anteriormente, el único caso de coronavirus confirmado en el Globo había sido Diego Mendoza.

https://twitter.com/CAHuracan/status/1302760237183774721 #Huracán Comunicado del Departamento Médico de la institución



Por medio del Dr Fernando Locaso, se informa que el jugador Andrés Chávez resultó con PCR detectable por lo que se le indica aislamiento preventivo.



https://t.co/HNkfHOH5jo pic.twitter.com/5gNvRWVY3b — CA Huracán (@CAHuracan) September 7, 2020

Este lunes empezarán los entrenamientos en doble turno en La Quemita. Sólo los miercoles trabajarán únicamente por la mañana y los sábados, en caso de que sea autorizado, realizarán amistosos ante Arsenal y Estudiantes.