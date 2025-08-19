Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

Huracán juega ante Once Caldas por la Sudamericana ante la mirada de Unión

Huracán, próximo rival de Unión en el Clausura, será local de Once Caldas, desde las 19, en busca de los cuartos de final de la Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 07:29hs
Huracán juega ante Once Caldas por la Sudamericana ante la mirada de Unión

Huracán recibe a Once Caldas este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

El conjunto argentino llegó a octavos como ganador de su grupo, pero cayó 0-1 en la ida por lo que buscará la remontada de local, para avanzar a cuartos de final.

Probables formaciones de Huracán vs Once Caldas por la Copa Sudamericana

Huracán: Hernán Galíndez, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, Hernán De La Fuente, Leando Lescano, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Leonardo Gil, Lautaro Mora, Eric Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Once Caldas: Parra Marin, Malagón Piracún, Castaño Zuluaga, Navarro Guerrero, Tamayo Zapata, Gómez Miranda, Mejía Navarrete, Rojas Vásquez, Ibargüen García, Zapata Ramírez, Quiñónes. DT: Hernán Darío Herrera.

Huracán Once Caldas Sudamericana
Noticias relacionadas
huracan quiere levantar cabeza ante un ascendente argentinos

Huracán quiere levantar cabeza ante un ascendente Argentinos

huracan pisa manizales para enfrentar a once caldas

Huracán pisa Manizales para enfrentar a Once Caldas

Los Pumas tendrán un cambio en el plantel para el segundo segundo test ante los All Blacks.

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Vicky Mayer, formada en Regatas de Santa Fe, es la capitana de Las Panteras.

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Lo último

Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Último Momento
Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!