Huracán recibe a Banfield en un duelo clave por estar en los playoffs

Huracán y Banfield se enfrentarán por la fecha 11 del Torneo Clausura, desde las 19, en el Tomás Adolfo Ducó

Huracán y Banfield se enfrentarán por la fecha 11 del Torneo Clausura este sábado, en el Tomás Adolfo Ducó. El encuentro se jugará desde las 19, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de ESPN Premium. El equipo dirigido por Frank Kudelka quiere cortar la racha negativa ante su gente y el Taladro necesita seguir sumando para olvidarse del descenso.

El Globo acumula seis partidos sin ganar desde la dura eliminación contra Once Caldas de Colombia por los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando perdió 3-1 como local y se despidió del torneo intercontinental.

Después de dicho golpe, el equipo dirigido por Kudelka no pudo volver a sumar de a tres y registra cuatro empates (1-1 contra Unión e Independiente Rivadavia; y 0-0 ante San Lorenzo y Vélez) y una derrota (2-0 frente a Racing).

Actualmente está 11° en la Zona A y se está quedando afuera de los playoffs, por lo que necesita reencontrarse con la victoria ante su gente si quiere meterse en octavos.

El Taladro tiene un andar irregular en el Clausura ya que ganó cuatro encuentros, empató dos y perdió los cuatro restantes.

Más allá de que está con 14 puntos igualando la línea de Boca, Argentinos Juniors y Central Córdoba -últimos en clasificarse a octavos hoy- la mente de Banfield está en salvarse definitivamente del descenso. Actualmente tiene 28 puntos en la anual y está a nueve de San Martín (SJ), que se ubica en la zona roja de la tabla.

Probables formaciones de Huracán y Banfield

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Matías Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabralo Agustín Urzi; y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Hora: 19.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Álvaro Carranza.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

TV: ESPN Premium.