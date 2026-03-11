Huracán recibirá a River con aforo limitado en el Ducó tras semanas de tensión

El Globo fue habilitado para contar con 15 mil hinchas ante River luego de la disputa con el Gobierno porteño. El duelo también marcará el debut de Coudet.

Después de semanas de incertidumbre institucional, Huracán finalmente podrá jugar con público cuando reciba a River Plate en el estadio Estadio Tomás Adolfo Ducó . El clásico del fútbol porteño se disputará con un aforo reducido de 15 mil espectadores , tras un acuerdo entre el club y las autoridades del Gobierno de la Ciudad.

El encuentro, correspondiente a la décima jornada de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional , se jugará este jueves desde las 21:30 en Parque Patricios. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez , con Sebastián Habib a cargo del VAR, y se podrá ver a través de TNT Sports . Inicialmente, la presencia de público estuvo en duda debido a los inconvenientes estructurales registrados en las inmediaciones del estadio, donde días atrás se produjo un derrumbe en el estacionamiento de un complejo habitacional cercano.

Tras varias reuniones entre la dirigencia del Globo y el Gobierno porteño, finalmente se autorizó un aforo cercano al 30% de la capacidad del estadio, lo que permitirá que aproximadamente 15 mil simpatizantes puedan ocupar las tribunas del Ducó. La habilitación representa un alivio para el club, que temía disputar uno de los encuentros más atractivos de la fecha sin el acompañamiento de su gente.

El debut de Coudet en el banco millonario

En el plano estrictamente futbolístico, el partido tendrá un atractivo adicional: el estreno oficial de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate. El técnico asumió recientemente en el conjunto de Núñez con la misión de iniciar una nueva etapa tras la salida de Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia del club. Desde lo táctico, el equipo millonario buscará consolidar una estructura dinámica en el mediocampo y recuperar la intensidad en la presión alta, uno de los sellos históricos de sus mejores versiones.

Un duelo con impacto en la tabla

El partido también tendrá peso en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs. River llega ubicado en la séptima posición de la Zona B con 11 puntos, por lo que un triunfo le permitiría afianzarse dentro del grupo que avanza a la siguiente fase del torneo. Huracán, por su parte, aparece sexto con 12 unidades y también tiene la oportunidad de dar un salto en la tabla. Un resultado favorable lo mantendría en la pelea por los primeros puestos, actualmente encabezados por Independiente Rivadavia, que lidera la zona con 17 puntos.

Antecedentes recientes favorables al Globo

En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos se observa un dato llamativo: Huracán logró imponerse en tres de los últimos cinco partidos, mientras que River solo consiguió una victoria y el restante terminó en empate. Ese antecedente alimenta la expectativa del conjunto de Parque Patricios, que intentará aprovechar el envión de jugar en casa, aunque con capacidad reducida, para sostener su protagonismo en el campeonato.

Probables formaciones: Huracán vs River

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo DT: Diego Martínez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.