Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

Huracán recibirá a River con aforo limitado en el Ducó tras semanas de tensión

El Globo fue habilitado para contar con 15 mil hinchas ante River luego de la disputa con el Gobierno porteño. El duelo también marcará el debut de Coudet.

Ovación

Por Ovación

11 de marzo 2026 · 16:46hs
Huracán recibirá a River con aforo limitado en el Ducó tras semanas de tensión

Después de semanas de incertidumbre institucional, Huracán finalmente podrá jugar con público cuando reciba a River Plate en el estadio Estadio Tomás Adolfo Ducó. El clásico del fútbol porteño se disputará con un aforo reducido de 15 mil espectadores, tras un acuerdo entre el club y las autoridades del Gobierno de la Ciudad.

Aforo reducido tras el conflicto

El encuentro, correspondiente a la décima jornada de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, se jugará este jueves desde las 21:30 en Parque Patricios. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez, con Sebastián Habib a cargo del VAR, y se podrá ver a través de TNT Sports. Inicialmente, la presencia de público estuvo en duda debido a los inconvenientes estructurales registrados en las inmediaciones del estadio, donde días atrás se produjo un derrumbe en el estacionamiento de un complejo habitacional cercano.

Tras varias reuniones entre la dirigencia del Globo y el Gobierno porteño, finalmente se autorizó un aforo cercano al 30% de la capacidad del estadio, lo que permitirá que aproximadamente 15 mil simpatizantes puedan ocupar las tribunas del Ducó. La habilitación representa un alivio para el club, que temía disputar uno de los encuentros más atractivos de la fecha sin el acompañamiento de su gente.

El debut de Coudet en el banco millonario

En el plano estrictamente futbolístico, el partido tendrá un atractivo adicional: el estreno oficial de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate. El técnico asumió recientemente en el conjunto de Núñez con la misión de iniciar una nueva etapa tras la salida de Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia del club. Desde lo táctico, el equipo millonario buscará consolidar una estructura dinámica en el mediocampo y recuperar la intensidad en la presión alta, uno de los sellos históricos de sus mejores versiones.

Un duelo con impacto en la tabla

El partido también tendrá peso en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs. River llega ubicado en la séptima posición de la Zona B con 11 puntos, por lo que un triunfo le permitiría afianzarse dentro del grupo que avanza a la siguiente fase del torneo. Huracán, por su parte, aparece sexto con 12 unidades y también tiene la oportunidad de dar un salto en la tabla. Un resultado favorable lo mantendría en la pelea por los primeros puestos, actualmente encabezados por Independiente Rivadavia, que lidera la zona con 17 puntos.

Antecedentes recientes favorables al Globo

En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos se observa un dato llamativo: Huracán logró imponerse en tres de los últimos cinco partidos, mientras que River solo consiguió una victoria y el restante terminó en empate. Ese antecedente alimenta la expectativa del conjunto de Parque Patricios, que intentará aprovechar el envión de jugar en casa, aunque con capacidad reducida, para sostener su protagonismo en el campeonato.

Probables formaciones: Huracán vs River

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo DT: Diego Martínez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Huracán River Plate Ducó Fútbol Coudet
Noticias relacionadas
Argentinos Juniors y Rosario Central igualaron 0-0.

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia venció como visitante a Banfield.

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Karina Milei junto a u hermano Javier

Gregorio Dalbón denuncia presión política sobre la AFA: "Santiago Caputo busca quedarse con la entidad"

real madrid arraso al manchester city: federico valverde brilla con hat-trick en champions league

Real Madrid arrasó al Manchester City: Federico Valverde brilla con hat-trick en Champions League

Lo último

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Último Momento
Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Ovación
Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe