Ilusionante: Nadia Podoroska afirmó que volvería al tenis en dos meses

La rosarina Nadia Podoroska está inactiva en el circuito de la ATP por lesiones desde enero de 2025.

La tenista rosarina Nadia Podoroska dio una buena noticia mediante sus redes sociales, al afirmar que volvería a la actividad profesional, en el circuito de la ATP, en dos meses.

La jugadora rosarina continúa recuperándose de sus lesiones en la cadera y el hombro, con grandes progresos en los últimos meses y la esperanza de volver a jugar próximamente.

La tenista de 28 años no juega desde la primera semana de 2025, con una lesión en la cadera, que fue seguida por otra en el hombro derecho, la alejó del polvo de ladrillo durante más de un año.

En una noticia que ilusiona a todos los fanáticos del tenis argentino, Nadia Podoroska comentó que tiene chances de volver a jugar en abril.

Lo anticipos de Nadia Podoroska

“Si todo sigue así de bien, aproximadamente en dos meses” respondió la jugadora que supo liderar el tenis femenino argentino durante años ante las preguntas de sus seguidores.

Su larga ausencia del circuito WTA se debió a lesiones consecutivas en la cadera y el hombro derecho, que no le permitían jugar. En declaraciones exclusivas realizadas a la Agencia Noticias Argentinas, en agosto del año pasado, Podoroska había detallado que tenía un tendón afectado y todavía no podía ni siquiera agarrar la raqueta.

Con una evolución muy lenta, la jugadora ya llevaba algunas semanas mostrando el progreso en sus redes sociales, con diversas publicaciones entrenando en un gimnasio y haciendo ejercicios en la cancha.

Además, en una de sus historias posteriores, la rosarina se animó a soñar, afirmando que el gran objetivo pendiente de su carrera es ser campeona de la Billie Jean King Cup con la Selección argentina.__IP__

Así, la campeona de tres WTA 125 y semifinalista de Roland Garros en 2020 está cada vez más cerca de volver al deporte profesional, aunque tendrá una dura tarea: sus 13 meses de inactividad la dejaron sin ranking, por lo que deberá volver a empezar desde abajo, como debió hacer en otras ocasiones por diversas lesiones.