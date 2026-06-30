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Cremaciones en el Cementerio Municipal de Santa Fe: comenzó la normalización tras el regreso del gas pero aún hay 72 cuerpos en espera

Luego de la restitución del suministro de gas, el Cementerio Municipal de Santa Fe reactivó uno de sus hornos crematorios. Ya se realizaron 77 cremaciones y otras 30 fueron derivadas a Rafaela, aunque el servicio todavía funciona de manera parcial

30 de junio 2026 · 11:33hs
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El crematorio municipal

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El crematorio municipal

El servicio de cremaciones en el Cementerio Municipal de Santa Fe comenzó a recuperar su funcionamiento luego de la restitución del suministro de gas, concretada el jueves pasado al mediodía. Si bien la prestación aún no fue normalizada por completo, desde la Municipalidad confirmaron que ya se logró reactivar uno de los cuatro hornos crematorios y se trabaja para restablecer la capacidad operativa total.

Fuentes del municipio indicaron a Veo Noticias que, desde que se restableció el servicio de gas, se concretaron 77 cremaciones, mientras que 30 procedimientos fueron derivados a un crematorio de Rafaela como parte del operativo implementado para reducir la demora ocasionada por la suspensión del servicio.

Aún hay 72 cuerpos en espera en el Cementerio Municipal

Pese al avance registrado en los últimos días, el proceso de normalización todavía demanda tiempo. Actualmente, 72 cuerpos permanecen en la Sala de Protocolo del Cementerio Municipal de Santa Fe a la espera de ser programados para su cremación.

Desde el Ejecutivo local señalaron que se mantiene un contacto permanente con las familias afectadas para reprogramar los turnos y ofrecer alternativas que permitan agilizar la prestación mientras continúan las tareas técnicas.

Continúan las obras para habilitar los cuatro hornos

Las autoridades municipales explicaron que siguen adelante las obras de adecuación de las instalaciones, necesarias para cumplir con las nuevas exigencias técnicas establecidas por Litoral Gas y así habilitar nuevamente el funcionamiento de los cuatro hornos crematorios.

La interrupción del servicio se produjo luego de que se detectara una falla durante la instalación de un nuevo horno, situación que derivó en el corte del suministro de gas y obligó a suspender temporalmente las cremaciones, generando una importante acumulación de servicios pendientes.

Con la reconexión del gas fue posible poner nuevamente en marcha uno de los equipos, lo que permitió comenzar a reducir el atraso acumulado.

Reprogramación de turnos y derivaciones a Rafaela

Mientras continúan las obras, la Municipalidad de Santa Fe sigue comunicándose con las familias para coordinar nuevas fechas de cremación.

Además, continúa vigente la posibilidad de derivar los servicios a un crematorio de Rafaela, una alternativa destinada a quienes opten por evitar mayores demoras.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo es normalizar gradualmente el servicio de cremaciones, habilitar el resto de los hornos una vez finalizadas las adecuaciones exigidas por la distribuidora de gas y recuperar la capacidad habitual del Cementerio Municipal de Santa Fe.

• LEER MÁS: Un horno volvió a funcionar y se reanudan las cremaciones en el Cementerio Municipal

cremaciones Cementerio Municipal Santa Fe
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