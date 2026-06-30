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Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo

La víctima fue identificada como Adrián Alberto Alassia, expresidente comunal y actual tesorero de Egusquiza. Esa comuna de Santa Fe decretó 48 horas de duelo

30 de junio 2026 · 11:28hs
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Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo

Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo

Profunda conmoción generó en la localidad santafesina de Egusquiza la muerte de Adrián Alberto Alassia, productor agropecuario, expresidente comunal y actual tesorero de la gestión local, quien falleció este lunes tras ser atacado por un toro mientras realizaba tareas rurales en un establecimiento del departamento Castellanos, en el centro de Santa Fe.

De acuerdo con la información difundida por la comuna, el trágico episodio ocurrió cuando Alassia se encontraba trabajando en un campo y fue embestido por el animal. Como consecuencia de las graves heridas sufridas, perdió la vida en el lugar.

La noticia provocó un fuerte impacto en la pequeña localidad del departamento Castellanos, donde Alassia era una figura muy conocida por su actividad política y productiva.

Egusquiza es una pequeña localidad rural y comuna argentina ubicada en el departamento Castellanos de la Provincia de Santa Fe. Fundada en 1884 por Guillermo Lehmann, es ampliamente reconocida por su fuerte tradición lechera, su historia de inmigrantes piamonteses y sus celebraciones comunitarias. Según los resultados definitivos del Censo 2022, Egusquiza tiene 526 habitantes en total dentro de su distrito comunal. Desde Egusquiza hasta Santa Fe de la Vera Cruz, la distancia es de 148 kilómetros.

Duelo comunal en Egusquiza, Santa Fe

Tras conocerse el fallecimiento, la presidenta comunal, María Florencia Celis, firmó la resolución N.º 01/2026 mediante la cual decretó 48 horas de duelo comunal a partir de este martes.

La medida también dispone la suspensión de todas las actividades oficiales previstas durante ese período como muestra de respeto hacia la familia y en homenaje al exjefe comunal.

A través de un comunicado oficial, la comisión comunal expresó su pesar por la pérdida y acompañó a los familiares y seres queridos de Alassia.

"Con profundo pesar despedimos a Adrián Alberto Alassia, expresidente comunal y actual tesorero de esta gestión. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento", señalaron desde la administración local.

Además de desempeñarse como productor agropecuario, Adrián Alberto Alassia había ocupado la presidencia comunal de Egusquiza y actualmente integraba la gestión local como tesorero.

Santa Fe toros Agropecuario muerte
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