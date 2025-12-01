Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 "trapitos" demorados y más de 300 actas

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad desplegó un amplio operativo en La Bombonera durante el partido entre Boca y Argentinos Juniors.

1 de diciembre 2025 · 17:35hs
El encuentro entre Boca y Argentinos Junior en La Bombonera dejó un abultado saldo en materia de seguridad. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad informó que una persona quedó detenida, más de medio centenar de “trapitos” fueron demorados y se aplicó el derecho de admisión a 43 simpatizantes.

En el partido entre Boca y Argentinos: se labraron actas:

La Policía de la Ciudad labró 303 actas contravencionales, de las cuales 175 correspondieron a personas que intentaron ingresar sin entrada al estadio.

Entre las actuaciones más relevantes, se notificó la detención de un hombre de 31 años sobre el cual pesaba una orden de captura por robo por escalamiento. La causa recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 1, a cargo de la jueza Cintia Báez. También, durante los cacheos previos al ingreso, se procesó a una persona por tenencia de estupefacientes tras encontrársele un frasco con marihuana. La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Sur, conducida por el fiscal Jonathan Patti.

El operativo puso especial atención en el control de accesos y en el tercer anillo de seguridad, donde 64 cuidacoches fueron demorados por cobrar por el estacionamiento en la vía pública.

A su vez, los agentes aplicaron el derecho de admisión a 43 hinchas que figuraban en el padrón del programa Tribuna Segura, impidiéndoles el ingreso a la cancha. Otras contravenciones respondieron a incitación al desorden, uso de pirotecnia y empleo indebido del espacio público.

Por último, personal de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad confeccionó 18 actas de secuestro por venta callejera irregular y expendio de bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio, con la incautación de 104 elementos.

En total, más de 300 intervenciones fueron realizadas en un operativo que también contó con el apoyo de Agentes de Tránsito y de Prevención, en el marco del plan para reforzar la seguridad en eventos masivos.

