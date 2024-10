Independiente aclaró la situación del retornado Joaquín Laso

Según lo informado por el club: "la semana entrante se firmará un nuevo plan de pagos que cancele la deuda existente". Además, en el mismo se agradeció "el esfuerzo realizado por el jugador para solucionar el conflicto".

En una nota con TyC Sports, Laso declaró que "no es mi deuda, es una deuda de mi representación de hace tres años atrás, pero yo no tengo nada que ver", lo que despejó muchas dudas no solo a la dirigencia, sino también a los hinchas. Y para ejemplificar, dio detalles de su situación salarial en el Rojo: "En algún momento reclamaré lo mío, pero no voy a poner el palo en la rueda ahora", destacó.

De esta manera, el defensor volverá a estar a disposición después de 25 días. La última vez ocurrió el 1 de octubre en la igualdad 1-1 ante Tigre como visitante.

En total, Laso acumula 83 partidos en el Rey de Copas con un balance de 29 triunfos, 32 empates y 22 derrotas desde su debut el 11 de octubre de 2021 en el empate 1-1 ante Gimnasia.