Uno Santa Fe | Información General | auto

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

A través de Grupo Nation, el Auto del Año 2025 en Argentina en los Premios PIA se incorpora a la oferta local.

14 de enero 2026 · 10:03hs
BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

gentileza

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30, uno de los modelos más innovadores del mercado automotor argentino y comercializado por Grupo Nation, fue distinguido como Auto del Año 2025 en Argentina en los Premios PIA (Periodistas de la Industria Automotriz).

Este SUV de nueva generación se destaca por su diseño moderno y robusto, una fuerte presencia visual y una propuesta tecnológica alineada a las nuevas tendencias de movilidad. A través de Grupo Nation, la BJ30 se incorpora a la oferta local, acercando al público de la región un vehículo premiado a nivel nacional.

BAIC BJ30 nation 2
BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

La BAIC BJ30 cuenta con motorización híbrida, un alto nivel de equipamiento y avanzados sistemas de asistencia a la conducción. Su interior combina tecnología, conectividad y confort, pensado tanto para el uso urbano como para viajes largos

El reconocimiento obtenido en los Premios PIA 2025 consolida al vehículo BAIC BJ30 como uno de los lanzamientos más destacados del año y refuerza el rol de GRUPO NATION como referente regional en la comercialización de vehículos de última generación.

BAIC BJ30 nation 3
BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Quienes deseen más información sobre BJ 30 podrán recibir asesoramiento personalizado y coordinar test drives del modelo. Para consultas, se encuentra disponible la línea de atención directa vía WhatsApp.

auto Nation
Noticias relacionadas
Quita de aranceles a los teléfonos celulares desde el jueves 15 de enero 2026..

El Gobierno Nacional eliminará los aranceles a la importación de celulares desde el jueves

La canasta básica y la de alimentos marcó un aceleramiento en la suba de precios

La canasta básica volvió a superar la inflación y una familia necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre

calendario de pagos de anses del miercoles 14 de enero

Calendario de pagos de Ansés del miércoles 14 de enero

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Último Momento
Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

El Profe Medei sobre el Festival de Guadalupe: Le pedí al Intendente que amplíe el horario de los colectivos y que sean gratis

El "Profe" Medei sobre el Festival de Guadalupe: "Le pedí al Intendente que amplíe el horario de los colectivos y que sean gratis"

Cambios en los viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Cambios en los viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Ovación
Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política

"Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años