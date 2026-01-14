Uno Santa Fe | Información General | aranceles

El Gobierno Nacional eliminará los aranceles a la importación de celulares desde el jueves

La baja de aranceles comenzará a regir el 15 de enero y apunta a fomentar la competencia y una baja de hasta 30% en los precios.

14 de enero 2026 · 10:39hs
El Gobierno nacional eliminará desde el jueves 15 de enero los aranceles a la importación de teléfonos celulares, que pasarán a tributar una alícuota de 0%. Es una política destinada a estimular la competencia y generar una reducción en los precios al consumidor, que el Ejecutivo estima en torno a 30%, aunque aclaró que el impacto no será inmediato.

La medida se apoya en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025 en el Boletín Oficial, cuando el Ejecutivo dispuso una reducción progresiva de la tasa aduanera para estos dispositivos: de 16% a 8% en una primera etapa, hasta su eliminación total desde este jueves.

En ese mismo paquete de decisiones, el Gobierno también eliminó los impuestos internos a celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, que pasaron de 9% a 0%. Además, redujo los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos importados, que bajaron de 19% a 9,5%.

Preocupación por la quita de aranceles a celulares importados

Desde la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) expresaron su preocupación por la quita de aranceles a los celulares importados. "Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación", sostuvo el secretario adjunto del gremio, Marcos Linares.

Con la entrada en vigencia del arancel cero, los celulares importados dejarán de tributar la tasa aduanera que, desde mediados de mayo de 2025, era de 8%. Desde el Gobierno señalaron que la medida "mejorará las condiciones de oferta, reducirá los precios de mercado y facilitará el acceso de los consumidores a estos bienes", en línea con los objetivos de inclusión digital y desarrollo tecnológico.

Asimismo, el Ejecutivo remarcó que la eliminación de aranceles busca intensificar la competencia en el mercado y generar un descenso de hasta 30% en los precios finales, aunque ese efecto dependerá de la evolución de los costos y del comportamiento de las empresas del sector.

