Independiente Rivadavia cayó en los penales con Fluminense y quedó eliminado de la Libertadores

Luego de empatar 1-1 en los 90', el equipo brasileño se impuso por 5-4 en la definición desde los 12 pasos y avanzó a cuartos de final

Independiente Rivadavia cayó en los penales con Fluminense y quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia tuvo una infructuosa cita con la historia, en la primera copa internacional de su historia, y quedó eliminado en manos de Fluminense de Brasil en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Los 90' finalizaron 1-1, pero en la tanda de penales el equipo brasileño se impuso por 5-4.

En un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas, el primer gol de la noche fue marcado por el delantero Kevin Serna, a los 30 minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Álex Arce puso el 1-1 de penal en el sexto minuto de descuento.

Ya en la tanda de penales, para el local marcaron el delantero Matías Fernández, el defensor Iván Villalba y los atacantes Maximiliano Salas y Álex Arce, mientras que el arquero Fabio se quedó con los tiros de los volantes César Florentín y Rodrigo Atencio.

En el conjunto brasileño convirtieron los defensores Thiago Silva y Rene, los volantes Hércules y Matheus Martinelli y el lateral Guga, mientras que el enganche Luciano Acosta desvió su definición.

Además, la visita tuvo que jugar con 10 hombres desde los 12 minutos de la segunda parte, por la acumulación de amarillas sufrida por el extremo Agustín Canobbio.

A pesar de la derrota, la “Lepra” mendocina redondeó un debut internacional histórico, al haber superado la fase de grupos como uno de los mejores primeros de toda la fase de grupos, con 16 puntos, además de haber sumado un inolvidable triunfo por 2-1 en el Maracaná ante el propio Fluminense, en la ronda de grupos.

El conjunto brasileño se convierte en el primer clasificado a los cuartos de final de la actual edición de la Libertadores, instancia en la que lo espera el ganador de la serie entre Platense y Coquimbo Unido de Chile, que se enfrentan este miércoles 19 de agosto desde las 19:00 (horario argentino), en el país trasandino.

La primera llegada del partido fue del local, a los seis minutos, con un intento desde afuera del área del delantero Maximiliano Salas, que ganó altura pero no se fue lejos del travesaño.

El atacante Hulk protagonizó uno de sus habituales tiros libres directos a unos cuantos metros del área grande, cuando iban ocho minutos, aunque no pudo darle tanta potencia a su remate, que le llegó a las manos al arquero Nicolás Bolcato.

Fluminense fue creciendo con el correr de los minutos, comenzando a ser capaz de generar peligro con jugadas asociadas, aunque no lo traduce en remates contra el arco de Bolcato, mientras que Independiente Rivadavia aparentaba inofensivo durante la primera mitad del primer tiempo.

A los 26 minutos del primer tiempo, el delantero Álex Arce recibió un pase largo por el costado izquierdo del ataque, se cerró hacia adentro y buscó el derechazo al segundo palo, que impactó en la espalda de su compañero, el lateral Ezequiel Bonifacio, y perdió peligrosidad.

Siete minutos después Arce volvió a improvisar una llegada de riesgo, cuando controló de pecho un lateral, de espaldas al arco, giró y remató de tijera, aunque su tiro fue bloqueado por un defensor cercano.

Cuando iban 35 minutos del primer tiempo, un córner al segundo palo cayó para que pueda definir a la carrera el defensor Thiago Silva, que metía un buen zurdazo, aunque el mismo se desvió en el cuerpo del atacante uruguayo Agustín Canobbio y se perdió por el fondo.

En el segundo minuto de descuento, un centro corto al primer palo de Bonifacio habilitó el cabezazo del lateral Juan Manuel Elordi, que se desvió en un rival y se fue cerca del segundo palo.

La primera llegada del complemento fue de Independiente Rivadavia, con un desborde por izquierda y centro atrás de Elordi para Álex Arce, que quedó libre dentro del área pero remató pifiado con la zurda, por lo que su tiro se fue a las manos del guardameta Fabio.

Canobbio vio la tarjeta roja a los 12 minutos del segundo tiempo, por doble amarilla luego de una dura patada en mitad de cancha y una infracción sobre el costado derecho de su propia área.

Tres minutos después, un pelotazo de Salas le llegó al volante César Florentín, que bajó la pelota de cabeza dentro del área rival, aunque Fabio estuvo atento para dar dos pasos hacia adelante y embolsar su intento de centro.

A los 26 minutos del complemento volvió a acercarse el conjunto brasileño, cuando el enganche Luciano Acosta pudo robarle la pelota al defensor Sheyko Studer, de mal control, y luego remató desde muy lejos, con una pelota que bajó cerca del travesaño de Bolcato.

A pesar de la ventaja numérica, el conjunto mendocino no consiguió generar situaciones que lo acerquen a los cuartos de final, y la jerarquía del “Flu” pesó cuando iban 30 minutos del complemento.

Fue mediante un excelente pase en profundidad del volante Matheus Martinelli, que puso la pelota en la espalda de Bonifacio para habilitar el desmarque del extremo Kevin Serna, que definió contra un palo y pudo poner el 1-0 final.

El conjunto mendocino se encontró con la posibilidad de empatar el partido en tiempo cumplido, luego de un remate de Studer que tenía dirección hacia el arco rival y dio en la mano del defensor Ignacio.

Con un derechazo cruzado en el sexto minuto de descuento, el delantero Álex Arce le devolvió la vida a la “Lepra” y puso el 1-1, que sentencia la definición por penales.

En el noveno minuto agregado, un remate lejano cruzado del volante Hércules fue despejado hacia un costado por Bolcato, con un rebote que le quedó a Serna, pero su disparo se fue alto.

En una tanda de penales que comenzó en ventaja por el error de Acosta, la experiencia de Fabio terminó marcando la diferencia, ya que el arquero pudo contener los tiros de Florentín y Atencio y le dio la clasificación al conjunto brasileño.