Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia quiere arrancar a paso firme ante Atlético Tucumán

La Lepra mendocina debuta este viernes a las 22.15 en el Gargantini, mientras espera definiciones sobre el futuro de Sebastián Villa.

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 08:25hs
Independiente Rivadavia quiere arrancar a paso firme ante Atlético Tucumán

El Torneo Apertura pone en marcha una nueva ilusión para Independiente Rivadavia, que este viernes tendrá su estreno oficial como local frente a Atlético Tucumán. El encuentro se disputará desde las 22.15 en el estadio Bautista Gargantini, con televisación de TNT Sports Premium. El árbitro será Bryan Ferreyra y en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

El equipo mendocino afronta una temporada cargada de desafíos. Tras consagrarse campeón de la Copa Argentina, inició la defensa del título el pasado fin de semana con un sólido triunfo 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires. Ese éxito marcó el comienzo de un año con triple competencia, ya que además del torneo local disputará la Copa Libertadores.

Las particularidades del debut de Independiente Rivadavia

Mientras el plantel se enfoca en el estreno liguero, una de las grandes incógnitas pasa por la situación de Sebastián Villa. El colombiano aún no se reincorporó a los entrenamientos y desde el club le comunicaron que, si no aparece una oferta que cumpla con las pretensiones económicas, deberá sumarse nuevamente al grupo. El panorama genera expectativa en el Parque, donde el armado definitivo del plantel todavía no está cerrado.

En lo estrictamente futbolístico, el entrenador Alfredo Berti buscará darle continuidad a la base que le permitió alcanzar buenos resultados recientes, apoyándose en un equipo dinámico y con ambición ofensiva.

Atlético Tucumán llega con rodaje y caras nuevas

Del otro lado estará un Atlético Tucumán que quiere dejar atrás un 2025 irregular. El Decano realizó una pretemporada en Uruguay que dejó buenas sensaciones: venció 2-1 a Cerro Largo y a Progreso en amistosos formales, además de superar a Everton de Viña del Mar en un ensayo adicional.

El conjunto dirigido por Hugo Colace sumó ocho refuerzos en este mercado de pases, con nombres de experiencia como Martín Benítez, Ezequiel Ham y Gastón Suso, que buscarán aportar jerarquía y equilibrio a un plantel que apunta a ser más competitivo.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Alex Arce.

DT: Alfredo Berti.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz.

DT: Hugo Colace.

Independiente Rivadavia Atlético Tucumán Sebastián Villa
Noticias relacionadas
independiente rivadavia estrena la defensa del titulo ante estudiantes (vm)

Independiente Rivadavia estrena la defensa del título ante Estudiantes (VM)

colon desactivo un posible conflicto con independiente rivadavia por sanguina

Colón desactivó un posible conflicto con Independiente Rivadavia por Sanguina

un nuevo dolor de cabeza para colon: el caso sanguina suma presion

Un nuevo dolor de cabeza para Colón: el caso Sanguina suma presión

El piloto santafesino Lucas Canteli competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show.

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Lo último

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Ovación
Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"