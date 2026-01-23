Independiente Rivadavia quiere arrancar a paso firme ante Atlético Tucumán

La Lepra mendocina debuta este viernes a las 22.15 en el Gargantini, mientras espera definiciones sobre el futuro de Sebastián Villa.

El Torneo Apertura pone en marcha una nueva ilusión para Independiente Rivadavia, que este viernes tendrá su estreno oficial como local frente a Atlético Tucumán. El encuentro se disputará desde las 22.15 en el estadio Bautista Gargantini, con televisación de TNT Sports Premium. El árbitro será Bryan Ferreyra y en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

El equipo mendocino afronta una temporada cargada de desafíos. Tras consagrarse campeón de la Copa Argentina , inició la defensa del título el pasado fin de semana con un sólido triunfo 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires . Ese éxito marcó el comienzo de un año con triple competencia, ya que además del torneo local disputará la Copa Libertadores .

Las particularidades del debut de Independiente Rivadavia

Mientras el plantel se enfoca en el estreno liguero, una de las grandes incógnitas pasa por la situación de Sebastián Villa. El colombiano aún no se reincorporó a los entrenamientos y desde el club le comunicaron que, si no aparece una oferta que cumpla con las pretensiones económicas, deberá sumarse nuevamente al grupo. El panorama genera expectativa en el Parque, donde el armado definitivo del plantel todavía no está cerrado.

En lo estrictamente futbolístico, el entrenador Alfredo Berti buscará darle continuidad a la base que le permitió alcanzar buenos resultados recientes, apoyándose en un equipo dinámico y con ambición ofensiva.

Atlético Tucumán llega con rodaje y caras nuevas

Del otro lado estará un Atlético Tucumán que quiere dejar atrás un 2025 irregular. El Decano realizó una pretemporada en Uruguay que dejó buenas sensaciones: venció 2-1 a Cerro Largo y a Progreso en amistosos formales, además de superar a Everton de Viña del Mar en un ensayo adicional.

El conjunto dirigido por Hugo Colace sumó ocho refuerzos en este mercado de pases, con nombres de experiencia como Martín Benítez, Ezequiel Ham y Gastón Suso, que buscarán aportar jerarquía y equilibrio a un plantel que apunta a ser más competitivo.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Alex Arce.

DT: Alfredo Berti.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz.

DT: Hugo Colace.