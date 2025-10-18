Independiente Rivadavia y Banfield, con la misma necesidad en Mendoza

Independiente Rivadavia y Banfield, fuera de los puestos de playoffs, se enfrentarán desde las 16.45 en el Bautista Gargantini, por la fecha 13.

Independiente Rivadavia y Banfield chocan este sábado en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Se podrá ver por ESPN Premium.

Los dos equipos llegan necesitados de triunfos, ya que se encuentran fuera de la zona de playoffs.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia vs Banfield

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega y Matías Fernández; Nicolás Retamar y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Iribarren o Juan Alfaro, Sergio Vittor, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago López, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.