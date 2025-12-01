Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Con la eliminación a manos de Gimnasia ya consumada tras una derrota por 2-0, el entrenador de Barracas Central, Ruben Darío Insua, se mostró picante en la conferencia de prensa posterior, al hacer un comentario filoso respecto del polémico primer gol del Lobo y las supuestas ayudas que su equipo habría recibido durante el torneo.

"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje? Son de manual...", lanzó el DT tras finalizar la charla con los periodistas presentes. Claro, la bronca radicaba en las acusaciones que recibió el Guapo durante el Clausura y la polémica posición de Jeremías Merlo en el centro previo al gol de Manuel Panaro. "En cuanto a lo que se dice, es Argentina: si yo digo que mañana sale el sol y está nublado, alguna vez voy a acertar", sentenció después, respecto de las acusaciones que recibieron durante todo el campeonato.

La polémica a la que hizo mención Insua se dio a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Marcelo Torres filtró una pelota para Jeremías Merlo. Éste llegó hasta el fondo y metió un pase para que Panaro la empuje hacia el fondo de la red. Inicialmente, Hernán Mastrángelo anuló el gol por posición fuera de juego de Merlo, pero el VAR intervino y convalidó el tanto. Sin embargo, el trazado de las líneas generó mucha polémica y suscitó la bronca del DT del Guapo.

Lo cierto es que, aún enojado, Insua dejó en claro que estaba conforme con la actuación de sus jugadores, tanto ante el Lobo como durante todo el certamen: "El equipo entregó todo lo que tenía. Pegamos un par de tiros en los palos y no pudimos convertir. Hicimos un gran año, estuvimos entre los ocho primeros el primer y segundo semestre, sumado a la clasificación a la Copa Sudamericana. Felicito a los cuatro equipos que logren pasar a semifinales".