Uno Santa Fe | Ovación | Rubén Insúa

Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Después de las acusaciones de favoritismo arbitral, el DT de Barracas Central Rubén Insúa mostró su molestia por todo lo que se vino mencionando

1 de diciembre 2025 · 21:44hs
Rubén Insúa se mostró molesto por los dichos que se venían mencionado respecto a que su equipo era favorecido.

Rubén Insúa se mostró molesto por los dichos que se venían mencionado respecto a que su equipo era favorecido.

Con la eliminación a manos de Gimnasia ya consumada tras una derrota por 2-0, el entrenador de Barracas Central, Ruben Darío Insua, se mostró picante en la conferencia de prensa posterior, al hacer un comentario filoso respecto del polémico primer gol del Lobo y las supuestas ayudas que su equipo habría recibido durante el torneo.

La conferencia de prensa de Insúa

"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje? Son de manual...", lanzó el DT tras finalizar la charla con los periodistas presentes. Claro, la bronca radicaba en las acusaciones que recibió el Guapo durante el Clausura y la polémica posición de Jeremías Merlo en el centro previo al gol de Manuel Panaro. "En cuanto a lo que se dice, es Argentina: si yo digo que mañana sale el sol y está nublado, alguna vez voy a acertar", sentenció después, respecto de las acusaciones que recibieron durante todo el campeonato.

La polémica a la que hizo mención Insua se dio a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Marcelo Torres filtró una pelota para Jeremías Merlo. Éste llegó hasta el fondo y metió un pase para que Panaro la empuje hacia el fondo de la red. Inicialmente, Hernán Mastrángelo anuló el gol por posición fuera de juego de Merlo, pero el VAR intervino y convalidó el tanto. Sin embargo, el trazado de las líneas generó mucha polémica y suscitó la bronca del DT del Guapo.

Lo cierto es que, aún enojado, Insua dejó en claro que estaba conforme con la actuación de sus jugadores, tanto ante el Lobo como durante todo el certamen: "El equipo entregó todo lo que tenía. Pegamos un par de tiros en los palos y no pudimos convertir. Hicimos un gran año, estuvimos entre los ocho primeros el primer y segundo semestre, sumado a la clasificación a la Copa Sudamericana. Felicito a los cuatro equipos que logren pasar a semifinales".

Rubén Insúa Barracas Central árbitro
Noticias relacionadas
la impactante actualidad del argentino que se ilusiona con llegar a la nba del surf

La impactante actualidad del argentino que se ilusiona con llegar a la NBA del surf

gimnasia (lp) elimino a barracas central y habra clasico en las semifinales del clausura

Gimnasia (LP) eliminó a Barracas Central y habrá clásico en las semifinales del Clausura

delfino: a mi me resulto esta receta, quizas a colon le funcione otra

Delfino: "A mí me resultó esta receta, quizás a Colón le funcione otra"

¿por que el vicepresidente de gimnasia es viral en redes sociales?

¿Por qué el vicepresidente de Gimnasia es viral en redes sociales?

Lo último

Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian descontrol nocturno

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian "descontrol nocturno"

Último Momento
Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian descontrol nocturno

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian "descontrol nocturno"

Ruta 11: mientras se espera la concesión, los yuyos de la banquina ya tapan los carteles que advierten sobre los radares

Ruta 11: mientras se espera la concesión, los yuyos de la banquina ya tapan los carteles que advierten sobre los radares

Crisis en el sector panadero: cerraron 1.800 locales y se perdieron 15.000 empleos en tan solo dos años

Crisis en el sector panadero: cerraron 1.800 locales y se perdieron 15.000 empleos en tan solo dos años

Ovación
Estadísticas de Unión: Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona destacan en el fútbol argentino

Estadísticas de Unión: Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona destacan en el fútbol argentino

Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Delfino: A mí me resultó esta receta, quizás a Colón le funcione otra

Delfino: "A mí me resultó esta receta, quizás a Colón le funcione otra"

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Alejandro Bonazzola asumirá como vicepresidente 3° y representará a Colón en la AFA

Alejandro Bonazzola asumirá como vicepresidente 3° y representará a Colón en la AFA

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"