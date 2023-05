Itatí Corman es la nueva presidente de Gimnasia y Esgrima

Itatí Corman.jpg En la institución Pistolera se hizo historia, ya que una mujer conducirá la prestigiosa entidad por primera vez en la historia. UNO Santa Fe

"La verdad es que tengo una sensación rara, encontradas, emociones, alegrías, para nosotros es algo nuevo, que lo veníamos pensando hace un montón, pero es algo nuevo. Esto se inició a partir de una iniciativa de un grupo de padres, que al ver la situación del club se unieron para poder ayudar. Un grupo de esos padres tuvo a su vez el valor de presentarse en Personas Jurídicas, por eso hubo una normalización, se armó un lindo grupo, los cuales me ofrecieron si yo aceptaba ser candidata a presidenta" le dijo la flamante presidente de Gimnasia a UNO Santa Fe.

Itatí Corman expresó que "hace 18 años que estoy en el club, mi hijo es el arquero de primera, está de escuelita el acá, por lo tanto, no me lo esperaba, pero sí me gustó la idea, es todo un desafío, es un club que quiero mucho, se vienen tiempos y cosas difíciles, pero con mucho esmero, mucho trabajo, y mucha dedicación estoy convencida que vamos a salir adelante".

Itatí Corman.jpg La lista denominada Todos Juntos por Gimnasia está conformada por los padres de los jugadores. UNO Santa Fe

La mujer ha ganado un papel clave y preponderante en el manejo de las instituciones deportivas, y en el caso del Pistolero de Ciudadela, toda una novedad que Itatí asuma la presidencia. "Es la primera vez en la historia que Gimnasia tiene una mujer presidente, lo cual significa una emoción muy grande, algo inesperado, impensado, es un club que yo quiero mucho. Hace mucho tiempo que estoy, nunca integré una comisión, pero siempre estuve acompañando a mis hijos. Conozco todo el club, y cada rincón del mismo. Voy a todos los partidos donde juega la primera, desde chico mi hijo en la escuelita, las inferiores, siempre los acompañé. No te diría asistencia perfecta, pero conozco todos los clubes de la Liga".

Todos juntos por Gimnasia: el club de los socios

Ahora que ganó viene la etapa de gestionar, pero siempre con objetivos claros. "Hay muchas cosas por hacer, somos todos padres de jugadores, de arriba hasta abajo, no hay nadie de afuera, somos papás de chicos de primera hasta escuelita. No hay nadie de afuera. Los proyectos nuestros son básicamente trabajar en las cosas que hay por hacer. El club ediliciamente no está muy bien, la cancha no tiene iluminación, hay poca actividad deportiva, porque solamente ha quedado fútbol, patín y bochas".

"El club tuvo épocas que tenía muchas disciplinas deportivas, eso se ha perdido un poco, y la idea es reflotar todo eso que no se continuó. Por ejemplo, el hockey, que ahora no hay más, llegamos a tener muchas jugadoras. Un club como Gimnasia, el tercer grande de la ciudad, no puede ser que no tenga Senior, que no tenga un fútbol femenino, son todos proyectos que buscaremos plasmar, porque es a lo que vinimos" destacó la dirigente de Ciudadela.

Itatí Corman.jpg Corman y su comisión directiva ya se pusieron manos a la obra para comenzar a cumplir con los objetivos que buscan cumplir. UNO Santa Fe

En el mismo sentido agregó que "para hacer frente a las cuestiones que queremos plasmar, empezamos contando con una subcomisión de fútbol, con un cuerpo médico, un grupo de captador de talentos. Son muchos los proyectos que tenemos en vista, y muy buenos. Creo que con trabajo los vamos a ir logrando". Fue clara al señalar que "hoy ser dirigente requiere mucho sentido de pertenencia, mucho compromiso, y trabajo. Estoy dispuesta a todo eso, me siento acompañada por un grupo de gente muy capacitada. Tenemos el apoyo de los padres del club, todos van a poder darnos su opinión, todos podrán participar y vamos a escucharlos a todos.

La nueva comisión directiva de Gimnasia y Esgrima está conformada de la siguiente manera: Itatí Corman (presidente), Exequiel Solares (vicepresidente 1º), Franco Velázquez (vicepresidente 2º), Adriana Andorno (secretaria), Soledad Andrea Canalis (prosecretaria), Judith Teves (secretaría de actas), Carolina Bordignon (tesorera), Ricardo Peralta (protesorero); Esteban Vaccaro, Marías Casas, Julio Quiroga Visconti, Fabián Ruiz Díaz, Edgardo Vanni y Jesica Pirola (vocales titulares); Daniela Finos, Antonella Castagnola, Lucas Gómez, Bárbara Zabala, Gisela Benítez, María Paula Turco (vocales suplentes); Diego Liloia (coordinador general).