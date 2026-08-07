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Iván Ojeda dejará Colón y continuará su carrera a préstamo en San Martín de las Escobas

El delantero de 21 años no seguirá en el Sabalero durante esta temporada y será cedido por un año al conjunto de San Martín de las Escobas para sumar minutos.

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2026 · 16:24hs
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Iván Ojeda dejará Colón y continuará su carrera a préstamo en San Martín de las Escobas

Prensa Colón

Iván Ojeda está próximo a cerrar su etapa en Colón de Santa Fe para afrontar un nuevo desafío futbolístico. El delantero surgido de Pucará será cedido a préstamo por una temporada al Club Atlético y Recreativo General San Martín de las Escobas, con el objetivo de ganar continuidad y seguir desarrollando su carrera profesional.

Un nuevo destino para el atacante sabalero

Ojeda, de 21 años, llegó al club rojinegro y a comienzos de 2025 firmó su primer contrato profesional con la institución. Ahora, ante la búsqueda de mayor participación dentro del campo de juego, continuará su camino en otra categoría para sumar experiencia y rodaje.

Una historia marcada por la perseverancia

Antes de llegar a Colón, Ojeda atravesó un camino de mucho esfuerzo. Sus primeros pasos fueron en Pucará, club del barrio Pompeya donde comenzó a jugar desde pequeño y permaneció hasta que apareció la oportunidad de incorporarse al Sabalero.

Su carrera tuvo un momento difícil cuando sufrió dos lesiones ligamentarias consecutivas que frenaron su crecimiento. Sin embargo, el delantero logró recuperarse con mucho trabajo y volvió a pelear por su sueño de llegar al fútbol profesional.

Durante ese proceso incluso llegó a replantearse su futuro deportivo, pero el apoyo de su familia y una oportunidad dentro de Colón fueron claves para que pudiera continuar. Ahora, con esta salida a préstamo, Ojeda buscará sumar minutos y regresar fortalecido al club santafesino.

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