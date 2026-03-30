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Jannik Sinner derrotó a Jiri Lehecka y es el campeón del Masters 1000 de Miami

El italiano Jannik Sinner ganó el certamen por segunda vez en su carrera, tras haberse impuesto en 2024. Venció a Jiri Lehecka por 6-4 y 6-4.

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 09:19hs
Jannik Sinner derrotó a Jiri Lehecka y es el campeón del Masters 1000 de Miami

El tenista italiano Jannik Sinner (2°) se impuso en sets corridos al checo Jiri Lehecka (22°) en la final del ATP Masters 1000 de Miami que disputaron hoy, en el segundo certamen de esta categoría que se disputó en la temporada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el italiano ganó por 6-4 y 6-4, para quedarse con el torneo que se disputa en el estado de Florida, en los Estados Unidos, por segunda vez en su carrera, al haber sido campeón del mismo en 2024.

Con el triunfo, Sinner levantó su segundo título en la temporada y segundo consecutivo, ya que había sido campeón del Masters de Indian Wells, por primera vez, dos semanas atrás.

El italiano Jannik Sinner sentenció un mes de marzo inmejorable al quedarse con los dos torneos disputados en el mes: Indian Wells y Miami.

Jiri Leheca no fue rival para Jannik Sinner en el Masters 1000 de Miami

En esta ocasión, el rival en la final fue el checo Jiri Lehecka, que se encontraba jugando la primera final de un Masters de su carrera y buscaba alzar su tercer título, habiendo sido campeón de los ATP 250 de Adelaida, en 2024, y Brisbane el año pasado, siendo ambos disputados en enero y en Australia.

El checo llegó hasta la final con un destacado triunfo ante el estadounidense Taylor Fritz, sexto preclasificado, en octavos de final, además de vencer al francés Arthur Fils en la semifinal, mientras que Sinner le ganó a Frances Tiafoe en cuartos y superó al alemán Alexander Zverev (3°), en la semifinal.

La final fue de desarrollo parejo, aunque Lehecka no pudo evitar que el ex número 1 del Mundo concluya el torneo entero sin perder un set.

Necesitando de solo dos quiebres, en el tercer juego del primer set y el noveno del segundo, Jannik Sinner sacó para partido y sentenció su vigesimosexto título ATP con una volea, para acercarse a 1.190 puntos de Carlos Alcaraz en el ranking en vivo, habiendo sido el español eliminado en la segunda ronda del certamen.

Jannik Sinner Masters 1000 Lehecka
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