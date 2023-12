Joaquín Ludueña jugará un importante torneo en Panamá

El evento se traslada anualmente a los mejores campos de golf donde se miden los más destacados aficionados de este deporte en la región. Entre los jugadores más relevantes que participaron del LAAC encontramos a Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz de Colombia; Alejandro Tosti de Argentina; y Mito Pereira y Joaquín Niemann (campeón en 2018) de Chile.

El campeón del LAAC recibirá una invitación para jugar el Masters Tournament 2024 en Augusta National Golf Club, el The 152nd Open en Royal Troon y el 124th U.S. Open que se jugará en Pinehurst No. 2. Además, el ganador obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible. Asimismo, el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresarán directamente a las fases finales de clasificación para ingresar a The Open y U.S. Open Championship de 2024.

Aficionados de 29 países y territorios reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) de toda América Latina estarán representados con 108 jugadores. Entre ellos se destacan, dentro de los mejores 100 en el World Amateur Golf Ranking (WAGR), los mexicanos Omar Morales (83°), José Cristóbal Islas (90°), y Santiago de la Fuente (96°). En tanto Aaron Jarvis (No. 445), campeón del Latin America Amateur Championship de 2022, hará su tercera aparición consecutiva y cuarta en general.

El santafesino Joaquín Ludueña será uno de los protagonistas de la LAAC 2024, que se concretará en Panamá el año próximo. El golfista del Jockey Club de Santa Fe viene de ganar el 88° Abierto del Litoral en el Rosario Golf Club, frente a destacados jugadores de nuestro país, tal es el caso del Pato Cabrera que en dicho certamen regresó a las canchas. Joaco, de 25 años, es el actual campeón argentino de aficionados y ha representado al país en el mundial amateur.

En 2023, el argentino Mateo Fernández de Oliveira (el jugador mejor clasificado en el ranking mundial) tuvo una actuación inolvidable y, con un total de 265 golpes (-23), registró el récord del campeonato en cuatro rondas en el Grand Reserve Golf Club de Puerto Rico. Con la inserción del U.S. Open como exención para el ganador anunciado en esa edición, el argentino se convirtió en el primer campeón reinante en competir en los tres Majors: el Masters Tournament, The Open y U.S. Open.

Santa María Golf Club fue diseñado en Panamá por Nicklaus Design. Ofrece vistas de los cercanos rascacielos de la Ciudad de Panamá. El campo de 7.153 yardas, par 72, abrió sus puertas en 2012 y desde entonces ha sido sede de eventos junior de élite. Este campo arbolado, al noreste del centro de la Ciudad de Panamá, se caracteriza por sus greens ondulados y sus numerosos bunkers y lagos.