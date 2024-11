Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional de rugby

Hay que señalar que CRAI jugó de mayor a menor en un partido que tuvo momentos de tensión, en un caso por la marca de la pelota a utilizar, protesta inentendible de los rosarinos, que querían jugar con la que ellos tienen convenio, pero bueno, las cosas cada vez son más marketineras y no se jugó con la que habitualmente se desarrollan las competencias oficiales de la UAR.

Fue un partido de acciones muy duras e intensas con muchas tarjetas amarillas sobre todo en el complemento y para jugadores de la entidad anfitriona. Jockey de Rosario llegó a tener tres jugadores son sin bin al mismo tiempo, lo cual no fue aprovechado por los Gitanos, que igualmente cumplieron un buen desempeño en la competencia a lo largo de la temporada.

Jockey de Rosario.jpg Jockey de Rosario superó a CRAI 32 a 22, se consagró campeón y jugará el Torneo Veco Villegas.

En semifinales, los Gitanos derrotaron en el clásico a Santa Fe Rugby Club por 25 a 20 en la autopista, y en el Pasaje Gould, Jockey Club de Rosario se impuso a Atlético del Rosario por 24 a 17. En la fase de grupos los santafesinos había derrotado a Paraná Rowing 28 a 7, a Santa Fe Rugby 33 a 12, Atlético del Rosario 29 a 8, y a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 24 a 18.

En el primer tiempo, hubo un try de Máximo Torres más la conversión de Augusto Funes Iturraspe, un try de Ignacio Perona más un penal de Funes Iturraspe por lo que al descanso se fue ganando la visita por 15 a 8. En el complemento, para los Gitanos hubo un try penal.

CRAI alistó a: Nicolás Jacobsen, Gonzalo Liendo y Esteban Russi; Genaro Balestieri y Antonio Carletti; Galo Ayala Kraft, Santiago Ureta Cortes e Ignacio Perona; Juan Cruz Pujato y Antonio Fendrich; Enrico Schiaffino, Augusto Funes Iturraspe, Máximo Torres Jozami, Bautista Lattanunzi y Juan Cruz Moretti. Luego ingresaron Santiago Gricolato, Juan Funes Iturraspe, Mateo Mehring, Nicolás Vogt, Valentino Fresco, Juan Bautista Raffa, Rossi y Santino Zampedri. Entrenador, Carlos Martín Matozzo.

Se bajó el telón en la Reclasificación A del Regional

En la Reclasificación A del Regional del Litoral se disputó la décima y última fecha. En Sauce Montrull, CRAR de Rafaela cayó ante Tilcara de Paraná por 48 a 40, mientras que en el sur provincial, Universitario de Rosario, en calidad de visitante, doblegó a Provincial de Rosario por 41 a 17. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club de venado Tuerto 35, Universitario de Rosario 30, Tilcara 26, CRAR de Rafaela 13 y Provincial 9. Vale destacar que Jockey de Venado Tuerto jugará en el Top 9 en la temporada venidera.

CRAR.jpg CRAR cerró su participación en le Reclasificación A del Regional con derrota en Paraná.

En cuanto al posicionamiento final del TRL, en Primera División en 2025 jugarán: Jockey de Rosario, CRAI, Santa Fe Rugby, Gimnasia y Esgrima, Duendes, Estudiantes, Old Resian, Rowing y Jockey de Venado Tuerto. en Segunda División lo harán Universitario de Rosario, Tilcara de Paraná, CRAR de Rafaela, Provincial, Logaritmo, Caranchos, Universitario de Santa Fe, Alma Juniors de Esperanza y Gimnasia y Esgrima de Pergamino. En Tercera División competirán: La Salle Jobson, Los Pampas de Rufino, Cha Roga Club, Brown de San Vicente, CUCU de Concepción del Uruguay, Regatas & Belgrano de San Nicolás y Querandí RC.