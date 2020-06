Jorge Broun dijo que "no jugaría en Unión"

El exarquero de Colón, Jorge Broun, sostuvo este martes que la prioridad para su futuro futbolístico "la tiene Gimnasia", equipo donde juega actualmente, aunque no cerró propuestas de "otros clubes". "Todavía no sé qué voy a hacer después del 30 de junio", dijo Fatura a la radio Súper 107.5 de Rosario, porque más allá de haber firmado en enero pasado por un año y medio puede ejecutar una salida a los seis meses, es decir el último día de este mes. Sin embargo, el arquero advirtió: "No cierro las puertas a ningún club, salvo los equipos rivales de donde estuve, como Newell's, Unión o Estudiantes".

Jorge Broun, que jugó en Colón de 2014 a 2017 (101 partidos), contó que fue a Gimnasia y Esgrima La Plata "primero por la familia y porque creía" en sus condiciones. El futbolista se muestra de acuerdo "en que no hubieran descensos" esta temporada, pero considerado que "cuando se reanude el torneo si tendrá haber".

Broun Jorge Broun dijo que, por respeto a Colón, "no jugaría en Unión" Juan Manuel Baialardo / Uno Santa Fe

Por último, se refirió a Diego Armando Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, sobre quién señaló que "se encarga de la motivación, es el que habla" al plantel. Jorge Broun calificó al DT del Lobo de "muy carismático", alguien que "siempre en la práctica recibe cada uno con un beso", y refirió divertirse "mucho con Diego".

En tanto el mediocampista Matías Pérez García y el delantero Lucas Barrios no enviaron cartas documentos y seguirían un año más con los contratos actuales, información fuentes actuales al club platense.

Ambos habían firmado por un año y medio, también con opción de rescisión del contrato el 30 de este mes.