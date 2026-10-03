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Atraparon a un hombre que viajaba con una menor en una moto sin patente y llevaba droga en la baulera

Ocurrió este viernes durante un control policial de la Brigada Motorizada en bulevar Pellegrini y avenida Presidente Perón. El hombre, de 46 años, circulaba junto a una menor. Le secuestraron 9,7 gramos de cocaína, 19,9 gramos de marihuana, bicarbonato y dos celulares

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de octubre 2026 · 13:34hs
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La droga que se le secuestró al hombre en el baúl de su moto

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La droga que se le secuestró al hombre en el baúl de su moto

Este viernes, antes de las 21.30, en la esquina de bulevar Pellegrini y avenida Presidente Perón, en la ciudad de Santa Fe, oficiales de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe aprehendieron a un hombre de 46 años que transportaba cocaína y marihuana en la baulera de una moto sin chapa patente colocada. El hombre circulaba junto a una menor de edad.

La menor quedó bajo resguardo de mujeres policías, mientras se convocaba a sus familiares directos, conforme a lo dispuesto por la Justicia y el protocolo correspondiente.

El hombre, identificado como S. H. G., de 46 años, quedó aprehendido. Posteriormente, los técnicos especializados constataron que las sustancias halladas eran cocaína y marihuana. El fiscal interviniente le atribuyó provisoriamente la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

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El control comenzó por la falta de patente

El procedimiento se inició de oficio cuando los oficiales de la Brigada Motorizada advirtieron que la motocicleta circulaba sin la chapa patente colocada y decidieron identificar y controlar a sus ocupantes.

Durante la requisa personal, los agentes no encontraron elementos de interés en poder del hombre. Luego revisaron la motocicleta, una Corven Energy de 110 centímetros cúbicos, y encontraron en la baulera una chapa patente y una bolsa de tela tipo supermercado.

Antes de que los policías abrieran la bolsa, el propio hombre manifestó que en su interior llevaba cocaína y marihuana.

Convocaron a un testigo

Ante esa situación, los agentes convocaron a un testigo civil y, en su presencia, verificaron el contenido de la bolsa. Allí encontraron un envoltorio de nailon color verde agua y otro de color negro, que contenían una sustancia blanca en polvo.

Los policías procedieron entonces a la aprehensión del hombre, mientras que se convocó a personal policial femenino para resguardar a la menor hasta la llegada de sus familiares directos.

Secuestraron cocaína, marihuana y otros elementos

Antes de las 22.30 llegaron al lugar pesquisas de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las pruebas correspondientes y constataron que se trataba de 19,9 gramos de marihuana y 9,7 gramos de cocaína.

Además de los estupefacientes, los investigadores secuestraron la motocicleta Corven Energy, la chapa patente que se encontraba dentro de la baulera, tres resistencias, un paquete de bicarbonato y dos teléfonos celulares Samsung con sus respectivos accesorios.

Intervino la Fiscalía de Microtráfico

Los policías informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables comunicaron la novedad al fiscal en turno de la Unidad Fiscal Especializada de Investigación de Microtráfico (Ufemi) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el hombre continuara aprehendido, que fuera trasladado a Medicina Legal para la correspondiente revisión física, identificado y posteriormente alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva provisoria fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

Respecto de la menor, se dispuso la convocatoria de sus familiares directos para dar intervención al protocolo correspondiente.

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