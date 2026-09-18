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Se juega la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil M17

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby será anfitrión de Los Mayuatitos de Salta en cancha de CRAI en el segundo compromiso del certamen que organiza la UAR.

18 de septiembre 2026 · 13:41hs
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Santa Fe se medirá con Salta en cancha de CRAI por la segunda fecha del Argentino Juvenil.

Santa Fe se medirá con Salta en cancha de CRAI por la segunda fecha del Argentino Juvenil.

Tras una primera fecha con partidos muy parejos, el Campeonato Argentino Juvenil M17 2026 llega a su segunda jornada este sábado 19 de septiembre (Entrerriana vs. Austral se disputará el domingo 20). Buenos Aires, bicampeón vigente tras coronarse en 2024 y 2025, va en busca del tricampeonato.

Vale recordar que participan 16 seleccionados de las uniones participantes, divididos en Zona Campeonato y Zona Ascenso según la clasificación final de 2025. El torneo se disputa en cinco fechas: las tres primeras con equipos haciendo de local en sus uniones (22/8, 19/9 y 17/10), y las dos últimas en la etapa Concentrada, que se jugará en San Miguel de Tucumán con las semifinales el 11 de noviembre y las finales el 15 de noviembre.

Santa Fe se mide con Salta en la autopista

El seleccionado juvenil de la USR que tiene como head coach a Gregorio Favre afrontará este sábado 19 de septiembre el segundo compromiso del certamen UAR cuando a partir de las 12 recibe a su similar de la Unión de Rugby de Salta en cancha del CRAI y con el arbitraje de Valentín Ferrero de Córdoba.

Los santafesinos tuvieron un debut adverso en el certamen ya que cayeron en condición de visitante frente a la Unión de Rugby de Cuyo en la provincia de Mendoza por 30 a 9. En la tercera fecha de la competencia, la cual está pautada para el próximo sábado 17 de octubre recibirá a la Unión de Rugby de Rosario. Las posiciones en la Zona 1 se encuentran del siguiente modo: Buenos Aires y Tucumán 5; Córdoba y Uruguay 0. En la Zona 2 están de esta forma: Cuyo 5, Salta 4, Rosario 1 y Santa Fe 0.

El plantel de la Unión Santafesina de Rugby para medirse con los salteños es el que se detalla a continuación: Bautista Benítez, José Migueles, Federico Nicollier, Manuel Rivas, Felipe Fernández Pont, Federico Sieber, Bautista Penedo, Diego De Filippi, Benjamín Salva Zonca, Juan Mendoza, Bautista Regaldo, Juan Bautista Schnidrig, Ramiro Colombani, Juan Blanco, Facundo Saint Bonet, Felipe Ramírez, Valentino Cescut, Ignacio Peres, Santiago Páez de la Torre, Bautista Acevedo, Francisco Regenhard, Joaquín Cordini, Santiago Chiera, Amadeo Zimmerman y Joaquín Gómez Iriondo.

-Programación Argentino Juvenil

-Zona Campeonato

12, Santa Fe vs. Salta (Valentín Ferrero, Córdoba)

12.30, Rosario vs. Cuyo (Francisco Tausch URBA)

16, Buenos Aires vs. Córdoba (Leandro Peker, Misiones)

16, Tucumán vs. Uruguay (Agustín Godoy, Salta)

-Zona Ascenso:

15, Mar del Plata vs. Oeste (Juan Moyano UER)

16, Alto Valle vs. Nordeste (Mariano Scianna MdP)

16, San Juan vs. Chile (Francisco Nanclares Cuyo)

16, Entre Ríos vs. Austral (domingo 20/9, Luciano García Martín URBA)

Argentino juvenil Rugby
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